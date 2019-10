L'Ajuntament de Barcelona permetrà 7.000 motos i 4.000 bicis d'ús compartit

L'Ajuntament de Barcelona ha iniciat el procés de licitació per entregar a les empreses interessades les llicències necessàries perquè les motos i les bicicletes d'ús compartit puguin circular per la ciutat. La previsió del consistori és entregar 7.000 llicències per a motos i 4.000 per a bicicletes, mentre que la normativa sobre els patinets compartits encara no s'ha començat a tramitar. En el cas de les motos, una mateixa empresa només podrà disposar de 2.319 llicències, mentre que en el cas de les bicis el topall serà de 1.325.En una atenció als mitjans al Centre Cívic Casa Groga de la Vall d'Hebron, la regidora de Mobilitat, Rosa Alarcón, ha explicat que totes les empreses que es presentin al concurs podran obtenir llicències, i la previsió és que hi hagi set companyies que disposin dels permisos per oferir motos d'ús compartit i set més que ho facin amb les bicis. Un cop obtingudes les llicències, les empreses adjudicatàries no es podran traspassar ni vendre a cap altra companyia.L'entrega de llicències anirà acompanyada de l'aprovació d'un codi de bones pràctiques elaborat per la Guàrdia Urbana. "L'objectiu és reduir la sinistralitat", ha argumentat Alarcón. L'Ajuntament treballa amb la Direcció General de Trànsit amb la voluntat que tots els actors puguin disposar de les dades dels usuaris que infringeixin el codi de circulació.Si es detecta algun usuari que condueix la moto o la bici després d'haver consumit alcohol o drogues, Alarcón ha avançat que l'administració procedirà a "expulsar-lo del sistema" perquè no pugui tornar a fer ús dels vehicles.Actualment ja hi ha empreses de motos i bicicletes d'ús compartit que circulen per la ciutat i el ple municipal va aprovar al febrer que les empreses de motos i bicis d'ús compartit haurien de pagar una taxa de 71,51 euros anuals per cada vehicle que circuli per la ciutat. Va ser el primer pas per desplegar la normativa que entrarà en funcionament quan finalitzi el procés d'atorgament de llicències.Una normativa que, segons Alarcón, té com a objectiu "endreçar l'espai públic" i persegueix la meta que les motos i les bicis compartides substitueixin el transport privat. "No haurien de servir per reemplaçar el transport públic", ha valorat la regidora de Mobilitat.Amb la normativa per a bicis i motos sobre la taula, el pròxim pas de l'Ajuntament serà regular els patinets d'ús compartit. El consistori va demanar a les empreses del sector que esperessin l'aprovació de la normativa per operar a la ciutat però de les 25 empreses interessades, dos no han respectat l'acord.És per això que l'Ajuntament ha començat a confiscar els patinets compartits aparcats a l'espai públic i ja n'ha requisat 400. Si totes les empreses interessades a operar a la ciutat disposessin de permís, un total de 10.000 patinets podrien circular per la ciutat. La normativa municipal s'haurà d'encarregar d'establir el topall corresponent.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor