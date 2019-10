La ministra de Defensa avisa d'accions «fermes» si Torra respon a la sentència amb desobediència

La ministra de Defensa en funcions, Margarita Robles, ha afirmat que el govern espanyol respondrà amb "fermesa" qualsevol "crida a la desobediència o incitació a la violència" que es faci des de la Generalitat com a resposta a la sentència de l'1-O. Robles ha assegurat que el govern espanyol té "molt clar" que no acceptarà "cap vulneració de l'ordre constitucional" i actuarà de manera "sensata, ponderada, prudent però alhora ferma" si es produeix."Les sentències judicials es poden criticar jurídicament, però en cap cas és acceptable que les sentències no s'acatin, no es respectin i hi pugui haver una crida per part de dirigents polítics a la desobediència, quan no una certa incitació a la violència, com està fent el president de la Generalitat, Quim Torra", ha dit la ministra aquest dimarts durant la inauguració de les IX jornades sobre jurisdicció militar que se celebren al Consell General del Poder Judicial (CGPJ).Per això, ha sentenciat, el govern "prendrà mesures des de la serenitat" per garantir el respecte de "l'ordenament jurídic". Robles ha defensat que la sentència "demostrarà "un cop més l'altura jurídica" i la "independència de la sala segona del Suprem". La ministra de Defensa en funcions ha argumentat que el tribunal presidit per Manuel Marchena ha donat una imatge "d'independència, rigor, professionalitat".

