Borrell supera l'examen del Parlament Europeu per convertir-se en cap de la diplomàcia europea

El ministre d'Exteriors en funcions, Josep Borrell, ha rebut el vistiplau del Parlament Europeu per convertir-se en el pròxim cap de la diplomàcia de la Unió Europea. Borrell es va sotmetre ahir durant tres hores a l'examen dels eurodiputats davant la Comissió d'Afers Exteriors.Tots els grups polítics, excepte l'ultradretà Identitat i Democràcia -que inclou la Lliga de Matteo Salvini i l'Agrupació Nacional de Marine Le Pen- hi han avalat el candidat proposat per la Comissió Europea, segons han informat fonts parlamentàries a Europa Press.Durant l'examen, Borrell va passar de puntetes per una de les qüestions on més s'ha implicat últimament: el procés independentista. L'encara ministre d'Exteriors es va comprometre a no parlar de qüestions internes dels estats membres, tampoc en el cas d'Espanya.Borrell va tornar a demanar disculpes per haver ridiculitzat els indis americans i es va desmarcar de la polèmica amb les accions d'Abengoa . De fet, es va comprometre a vendre-les si així li ho demanava l'Eurocambra.En la seva intervenció inicial, Borrell va reclamar que "la UE ha d'aprendre a utilitzar el llenguatge del poder" i que la Unió ha de ser un actor geopolític i trobar el seu espai enmig de l'actual conflicte entre els EUA -uns "aliats"- i la Xina en el camp comercial.

