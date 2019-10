Tajani manté que va «respectar les regles» amb els escons de Puigdemont, Junqueras i Comín

L'expresident del Parlament Europeu, Antonio Tajani, ha defensat aquest dimarts que sempre va "respectar les regles" en el cas dels escons de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i Toni Comín. En una trobada amb mitjans a Brussel·les, Tajani ha assegurat que els serveis jurídics li van dir que no podia "fer res" en el cas dels independentistes catalans electes.Preguntat per la demanda de Puigdemont i Comín al Tribunal de Justícia de la Unió Europea contra la seva decisió de no permetre'ls exercir com a electes, Tajani ha insistit que es tracta d'un "problema d'Espanya" i que ell no podia "imposar" cap criteri a l'Estat. "No és una decisió política, és respecte a la llei", ha dit, afirmant també que mai ha tingut un "problema personal" amb Puigdemont.En aquest sentit, Tajani ha justificat les vegades que va prohibir l'entrada a líder de JxCat perquè hi havia una "euroordre" en marxa, però ha dit que en altres ocasions tenia "la porta oberta" com a visitant.De fet, Tajani ha dit que les "regles" en el cas de l'elecció d'eurodiputats catalans són les que estipula "el marc constitucional espanyol", i ha evitat valorar què passaria si un estat com Hongria o Polònia decidís no incloure a la llista final d'electes noms de rivals polítics."Si no es perfecciona a nivell jurídic l'elecció, no podem imposar a Espanya una llei", ha afirmat. "No puc dir que són diputats si no ho diu Espanya", ha reiterat.Tajani ha comparat el cas dels tres escons independentistes amb un conflicte judicial en marxa a Itàlia, on es van proclamar 73 eurodiputats però se'n preveuen 76 en cas de Brexit. En aquest escenari, i per la llei electoral italiana, els 73 actuals serien diferents si no es consideressin els 76 en cas de sortida britànica. Segons Tajani, això és "un problema" però el Parlament Europeu tampoc s'hi pot implicar.

