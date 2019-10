​Els dracònids, la pluja d'estels d'inici d'octubre

Els dracònids, vistos des d'Osona Foto: Carme Molist

Octubre –si el fred i la pluja ho permeten- és un bon mes per gaudir de les pluges d'estels . Aquests dies es poden observar els dracònids, també coneguts com a Giacobínids. Són una pluja de meteors que té el seu origen en el cometa 21P/Giacobini-Zinner. Reben el nom per la constel·lació del Dragó, on tenen el seu radiant.Aquesta pluja d'estels es pot veure entre el 6 i el 10 d'octubre, malgrat que l'apogeu va ser la passada nit. Ho mostren les imatges des d'Osona d' Emili Vilamala Carme Molist , fotògrafs col·laboradors de. Els experts apunten que el millor moment per observar-los són les primeres hores del vespre, en zones amb el cel fosc i sense núvols o boira.La pluja d'estels més popular són els perseids o llàgrimes de Sant Llorenç . Es poden veure entre el 17 de juliol i el 24 d'agost i, aquest fet, afavoreix molt que puguin ser observats. Ara bé, de pluges de meteors n'hi ha al llarg de tot l'any ( consultar llista aquí ).Ara a la tardor destaquen, a banda dels dracònics, els oriònids, que es poden veure fins a inicis de novembre . També és temps de gemínids (a partir del 14 d'octubre), minòrids de Lleó (des del 19 d'octubre) i tàurids boreals (a partir del 20 d'octubre).

