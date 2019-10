L'emblemàtica llibreria La Memòria del barri de Gràcia de Barcelona abaixa la persiana

Sí tanquem el 31 d'octubre. Han estat sis anys extraordinaris. Hem gaudit molt de la nostra feina i hem fet molts bons amics, però les circumstàncies de l'entorn són difícils de superar. Voldríem haver continuat, però no ha estat possible. — Llibreria La Memòria (@MemoriaLlibres) October 7, 2019

La llibreria La Memòria , un dels referents llibreters del barri de Gràcia de Barcelona, tancarà el proper 31 d'octubre després de sis anys. Així ho han anunciat en el seu compte de Twitter: "Han estat sis anys extraordinaris. Hem gaudit molt de la nostra feina i hem fet molts bons amics, però les circumstàncies de l'entorn són difícils de superar. Voldríem haver continuat, però no ha estat possible", lamenten els responsables.Xavier Cortès i Mireia Gispert van obrir La Memòria a la Vila de Gràcia la tardor del 2013, ara fa sis anys, amb una línia de negoci enfocat a l'assaig històric i la memorística, però també amb espai per a la narrativa. En aquests anys s’havia convertit en un referent llibreter a Gràcia, al costat de locals històrics com la llibreria Taifa, Atzavara o Cap i Cua, entre altres, que encara segueixen actius al món dels llibres.El llistat de locals emblemàtics de Barcelona que han hagut d'abaixar la persiana és un problema que ve de lluny. La Memòria se suma al tancament de l'emblemàtic Bracafé del carrer Casp, la transformació d' El Indio del Raval o el tancament de la botiga de regals El Negrito i la Negrita Segons comerciants de la ciutat comtal, l' expansió de les grans superfícies és una de les causes principals del tancament forçat d'alguns d'aquests locals, però qüestions com l'elevat preu del lloguer també hi tenen a veure.Enmig d'aquests acomiadaments no desitjats també hi va haver un moment enlluernador amb la salvació de la botiga de capgrossos i màscares El Ingenio , que va aconseguir evitar la clausura. Malgrat aquests casos puntuals, Barcelona continua patint els tancaments dels seus comerços més emblemàtics.

