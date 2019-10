El jutge demana identificar la brigada d'informació de la policia espanyola que va actuar l'1-O

El magistrat del jutjat d'instrucció número 7 de Barcelona ha reclamat a la Secretaria d'Estat de Seguretat el "Pla d'actuació" establert per complir el mandat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya d'impedir el referèndum de l'1-O, els protocols d'actuació dels antiavalots de la Policia Nacional i una relació dels agents de la Brigada Provincial d'Informació i de la Policia Judicial que van actuar l'1-O a la capital catalana.En concret, demana el número d'identificació dels agents, el grup al qual estaven adscrits, la seva categoria policial, la seva funció i els col·legis electorals on van actuar. És el primer cop que el jutge instructor demana directament la identitat dels agents d'Informació, que haurien decidit en quins col·legis actuar i com fer-ho.Així, també els reclama els atestats que van fer sobre l'actuació d'aquell dia i l'acta de la reunió de la subcomissió d'Informació reunida el 28 de setembre, a la qual va fer referència el cap de la Brigada d'Informació de Barcelona quan va declarar com a testimoni al Tribunal Suprem. De fet, al Suprem li demana que li enviï el correu electrònic enviat a les 9.11 hores de l'1 d'octubre pel comissari dels Mossos Ferran López al coronel Diego Pérez de los Cobos, amb un llistat d'escoles, i un correu anterior on la policia catalana demanava ajuda a la Policia Nacional en 200 escoles.Així mateix, reclama la incorporació a la causa de les declaracions al Suprem del cap de la Brigada Provincial d'Informació, del comissari en cap d'Infomació de la Policia Nacional, dels agents que van intervenir i dels comissaris dels Mossos Ferran López i el comissari d'Informació de la policia catalana Manel Castellví.També sol·licita a la Direcció General de la Policia Nacional que remeti al jutjat el 'protocol progressiu de mitjans antiavalots', la "Circular sobre l'ús de material antiavalots", el "Manual de formació de les UIP sobre concentracions i manifestacions", i l'"Ànàlisi de riscos i previsió operativa de problemes". També reclama les "Normes bàsiques d'actuació" de les UIP, els antiavalots de la Policia Nacional.

