Buch assegura que els Mossos compliran amb l'ordenament jurídic quan hi hagi sentència

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha dit aquest dimarts que els Mossos d'Esquadra han d'estar preparats per resoldre "qualsevol escenari" que es pugui plantejar complint el marc jurídic, és a dir, la llei de cossos i forces de seguretat i la llei de policia.Per Buch, i fent referència a la resposta ciutadana a la sentència del judici de l'1-O, la "complexitat" dels darreres temps es podria "incrementar encara més" els propers dies, i per això ha animat als agents a demostrar la seva "professionalitat" complint les funcions de policia de seguretat ciutadana i policia judicial.Segons el conseller, els cos haurà de protegir "el lliure exercici de drets i llibertats" i, alhora, garantir la seguretat ciutadana "vetllant per la convivència pacífica". En un discurs davant els nous agents del cos que s'incorporen a Barcelona, Buch s'ha mostrat convençut que se ''sobreposaran a les adversitats''.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor