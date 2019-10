Un actor valencià denuncia un nou cas de discriminació lingüística

L'humorista Xavi Castillo ha patit un nou episodi de discriminació lingüística a València. Segons ha denunciat l'actor alcoià a través de les xarxes socials, la situació es va produir en la cafeteria d'un hotel pròxim a l'estació d'autobusos de la ciutat.Castillo anava parlant en valencià amb una altra persona i es va acostar a la barra per a demanar: "Dos tallats per favor". El cambrer, ofès i de molt males formes va replicar: "Dos cortados. Háblame en castellano". Amb resignació per una situació que, "desgraciadament, és habitual", l'actor de la companyia Pot de Plom i els seus acompanyants van abandonar el local. L'actor alcoià ha explicat a Diari La Veu que ell pretenia narrar-ho a les xarxes com una "anècdota", però que no és la primera vegada que pateix una situació així. Fa uns anys, l'actor ja va denunciar que la Guàrdia Civil els va posar una multa en veure que parlaven en valencià. "Forma part de la quotidianitat", explica el còmic.De fet, Castillo relata un altre episodi que va viure fa unes setmanes en un taxi d'Alacant i que ja va explicar a la ràdio d'À Punt. L'humorista anava parlant per telèfon en valencià i, en acabar, el taxista es va girar i li va preguntar: "¿Eso que habla es valenciano?". Castillo, estranyat, li va dir que sí i li va preguntar que si ho preguntava per alguna raó concreta. "No, es que me ha parecido catalán", li contestava el taxista, tot ignorant qualsevol idea sobre la unitat de la llengua i palesant una espècie d'"intolerància" contra qualsevol vincle amb Catalunya."Sembla que parlar en valencià estigui convertint-se en una professió de risc", explica Castillo. "Nosaltres ho denunciem des de l'anècdota i amb alguna nota d'humor, però realment es dona una situació d'intolerància cap a la llengua", afegeix el còmic. Ho relaciona amb la situació política actual, amb els discursos "viscerals" de Ciutadans o amb l'entrada dels deu diputats de Vox a les Corts. "Tot ve alimentat i contaminat pel moment polític actual", lamenta.Les denúncies per discriminació lingüística també s'han produït de forma continuada en el sector públic. Especialment, els usuaris demanden el tracte de la llengua a l'àmbit sanitari. Unes setmanes enrere, l'Oficina de Drets Lingüístics presentava el seu primer informe anual en què destacava que quasi el 90% de les denúncies per discriminació lingüística eren cap al valencià i que la major part d'elles tenien lloc a la sanitat pública.L'últim cas va ser el d'una pacient d'un hospital de Sant Vicent del Raspeig, a la qual se li va negar l'atenció al crit de "¡Viva España!".

