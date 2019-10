L'exprofessor del Sant Ignasi apartat pel Vaticà admet els abusos i demana disculpes a les víctimes

L'exprofessor del col·legi Sant Ignasi de Barcelona acusat d'abusos sexuals i ara apartat per ordre del Vaticà ha reconegut els abusos als dos germans que el van denunciar i els ha demanat perdó.En una carta, difosa per RAC1 i El Periódico, diu que vol acabar els seus dies "en pau" amb ell mateix i amb totes les persones amb les quals s'ha relacionat. "I sé que us dec una disculpa, tot i que hagi passat tant de temps des que us vaig conèixer", afegeix Pere Sala, que els demana perdó pels moments en què la seva conducta "va ser impròpia d'un jesuïta i educador", i per l'afectació que això va tenir en les seves vides. "Ho sento de veritat", conclou.Jordi i Oriol de la Mata veuen insuficient la resolució i com a mínim un d'ells té intenció de presentar un recurs. Al seu parer, Sala ha de ser expulsat del sacerdoci i cal reconèixer l'"encobriment" que es va produir per part dels jesuïtes.El Superior Provincial de la Companyia de Jesús a Espanya, Antonio España, ha donat a conèixer aquest dilluns la resolució del procés canònic i les mesures que s’imposen al pare Pere Sala. Seguint les indicacions del Vaticà, el Superior General de la Companyia de Jesús, Arturo Sosa, imposa a Pere Sala un precepte penal amb una sèrie de prohibicions.Es prohibeix al sacerdot celebrar públicament els sagraments, realitzar activitats apostòliques i pastorals de caràcter públic, mantenir tracte amb menors, concedir qualsevol entrevista a mitjans de comunicació i tenir perfils a les xarxes socials, posar-se en contacte amb les víctimes i sortir de la comunitat en la que resideix sense permís exprés del superior.

