Un anticoagulant frena l'alzheimer en ratolins

Un medicament anticoagulant d'ús generalitzat, el Dabigatran, frena l'alzheimer en ratolins, segons ha informat La Vanguardia . Això ho han comprovat científics del Centre Nacional d'Investigacions Cardiovasculars (CNIC) en col·laboració amb la Universitat Rockefeller de Nova York, que han vist com després d'un any de tractament amb aquest fàrmac, els ratolins no perdien memòria.El director del CNIC i un dels autors de la investigació ha recordat que a principis del segle XX Alois Alzheimer ja la va descriure com una malaltia vascular. "Havíem oblidat aquesta faceta", assenyala l'investigador.El resultat en ratolins, però, no vol dir que aquest medicament es pugui utilitzar ja ens persones. La neurocientífica i primera autora de l'estudi, Marta Cortés, explica que ara cal ratificar els resultats en animals més grans, però ressalta que "el pas a humans no hauria de ser molt llarg perquè elés un medicament ben conegut".

