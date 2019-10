Una mare es tanca amb la seva nena al Consolat d'Uruguai per no entregar-la al seu pare, acusat d'abusos

Una jutgessa de Vielha ha ordenat als Mossos d'Esquadra que s'esperin a la seu del Consolat d'Uruguai a Barcelona fins que una nena surti i així poder-la entregar al seu pare. La menor, de 7 anys, porta quatre dies tancada amb la seva mare després que el cònsol es negués divendres a fer l'entrega de la custòdia, ordenada per la mateixa jutgessa. La nena viu amb la mare, nacional del país sud-americà, a Castelldefels. Fa tres anys, la dona va denunciar el pare per abusos sexuals a la menor i per maltractaments a ella, però el cas va ser arxivat a Espanya. Ell va acusar la seva exparella de sostracció de la nena per emportar-se-la a l'Uruguai.Una sentència judicial obligava la mare a deixar la nena al consolat divendres passat, però el cònsol es va negar a fer l'entrega al·legant legislació internacional.Ara la jutgessa estableix que siguin els Mossos els qui executin l'entrega, acompanyats per un equip de psicòlegs, però no ho podran fer fins que la menor surti de l'immoble.La jutgessa argumenta que la situació de pressió per a la menor és "clarament insostenible" com perquè pugui ser prolongada en el temps. Per això ordena als Mossos que s'esperin fins que la mare o una altra persona surti amb la nena.La jutgessa havia considerat que el consolat era un lloc idoni per fer l'intercanvi perquè tant la mare com la fill coneixen el cònsol. Després de la negativa del cònsol, va establir una nova data d'entrega, el proper dimecres. La Fiscalia, però, va presentar un recurs contra aquesta alternativa i va demanar que les forces policials que havien fet fins ara la custòdia de la nena es mantinguessin al consolat el temps que fos necessari esperant que la menor sortís de l'immoble, i així poder executar el canvi de custòdia.La Secció de Dret Matrimonial i de Família del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) ha mostrat aquest dilluns la seva "preocupació" per la "situació física i emocional" de la nena.

