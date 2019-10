El PSOE sortiria escaldat de les noves eleccions, segons una enquesta

L'estratègia del PSOE de convocar noves eleccions no acaba de tenir èxit, segons les diverses enquestes publicades aquests últims dies. Dilluns se'n van publicar tres que dibuixaven un escenari on els socialistes, en el millor dels casos, aconseguiria quatre diputats més i, en el pitjor, en perdria un. Una nova enquesta publicada aquest dimarts a eldiario.es apunta que Pedro Sánchez tornaria a guanyar les eleccions però perdria fins a cinc diputats i es quedaria en 118.Si bé el resultat del PSOE és incert però sembla que no variaria gaire respecte el del 28-A, qui sí que es veuria beneficiat de les noves eleccions és el PP. En aquesta última enquesta els populars augmentarien 33 escons i se situarien en 99, a punt de superar la barrera del 100 d'on van caure estrepitosament en les passades eleccions. I mentre el bipartidisme sembla reforçar-se, els dos partits que aspiraven a destronar-lo, Ciutadans i Podem, s'enfonsen.Les enquestes d'aquesta setmana van totes en una línia similar. La patacada dels d'Albert Rivera seria forta i podria arribar a perdre una vintena d'escons fins a quedar-se en 37, els mateixos que Pablo Iglesias, que en cauria cinc. De fet, els morats podrien situar-se com el tercer partit més votat, per davant dels taronges. El nou partit d'Errejón, Més País, entraria al Congrés amb nou escons. Per la seva banda, Vox també sortiria escaldat del 10-N i cauria onze diputats, fins als 13.Pel que fa als partits catalans, ERC mantindria els 15 diputats i JxCat en perdria un i es quedaria en sis. La CUP, que la setmana passada va anunciar que es presentava a les eleccions espanyoles, entraria al Congrés amb un escó. D'altra banda, els bascos del PNB continuarien amb sis escons i Bildu amb quatre diputats.

