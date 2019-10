​Girauta, al PSC: «Llepaculs, traïdors, immorals»

El PSC ha decepcionado hoy a muchos. A mí ya no podía: lo abandoné hace 33 años sabiendo lo que era: un partido de lameculos paniaguados mezclados con ladrones pijos. Traidores, acomplejados, inmorales y nacionalistas dedicados a servirle a Pujol la cabeza del área metropolitana. — Juan Carlos Girauta (@GirautaOficial) October 7, 2019

El diputat per Toledo de Ciutadans Juan Carlos Girauta ha qualificat aquest dilluns el PSC com un partit de “llepaculs ‘paniaguados’ barrejats amb lladres ‘pijos’, traïdors, acomplexats, immorals i nacionalistes dedicats a servir-li a Pujol el cap de l’àrea metropolitana”.En una piulada sorprenent al seu compte de Twitter, Girauta ha carregat amb duresa contra els socialistes després de la seva abstenció aquest dilluns a la moció de censura contra el president Quim Torra. La portaveu del PSC al Parlament, Eva Granadors, ha recriminat a Girauta el seu to, tan sols uns minuts després de la seva publicació: “És lamentable que líders polítics utilitzin aquestes desqualificacions cap a altres dirigents polítics”, ha lamentat en una entrevista a RTVE.

