Primàries no aconsegueix els avals per presentar-se el 10-N

📝 Ens hem quedat a menys de 500 avals d’aconseguir presentar la Candidatura Independentista de Bloqueig a les eleccions espanyoles. Gràcies a tots els voluntaris i avalistes per la feina intensa d’aquesta setmana, especialment la marató d’aquests darrers dies. — Primàries Barcelona (@primaries2019) October 7, 2019

"Aquesta experiència ha servit, entre d’altres coses, per oferir un espai lliure sense controlar la ciutadania i continuar articulant un moviment nacional de cara a properes eleccions", han sentenciat des del compte de Twitter de Primàries.

La candidatura de Primàries no ha aconseguit els avals suficients per a presentar una llista per a les eleccions espanyoles del 10 de novembre. Així ho han confirmat ells mateixos a través de les xarxes socials, on assenyalen que s'han quedat a les portes, a falta de 500 avals per a refermar la candidatura davant la Junta Electoral.La formació política, que va encapçalar Jordi Graupera a les eleccions municipals de Barcelona -on no van aconseguir representació al Ple- explica que la iniciativa va sorgir en una assemblea formada per 3.000 persones.

