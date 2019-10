Sánchez critica la moció de censura de Cs i acusa el partit de Rivera d’haver enfortit Torra

Sánchez ha fet aquestes manifestacions en una entrevista on ha assegurat que els independentistes "han fracassat" en el seu projecte i ara "l’única esperança que tenen és que les constitucionalistes ens dividim”. Per aquest motiu ha demanat a PP i Cs que "facin el mateix que el PSOE" i donin suport a la gestió del govern espanyol a la crisi a Catalunya. Per això ha demanat "alçada de mires".Respecte a una hipotètica aplicació del 155 a Catalunya, Sánchez ha afirmat que el govern espanyol ha "fa els deures" i per tant "contemplem els nostres escenaris". Segons el president espanyol la "resposta" de l’executiu a una possible crisi després de la sentència de l’1-O serà "democràtica" per "garantir la convivència" i "proporcional al desafiament". A més, ha dit, "serà una resposta unitària que espero que pugui comptar amb el suport de Cs, PP i Unides Podem".Sánchez també ha assegurat que "l’única garantia que no hi hagi bloqueig" després de les eleccions del 10-N és el PSOE” formi "un govern progressista". "Esperem que el 10-N el bloqueig sigui el passat i tanquem l’etapa d’inestabilitat".