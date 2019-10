Cs s'emporta tres diputats més del Parlament a les llistes del Congrés per al 10-N

Pel que fa als caps de llista a les altres tres circumscripcions electorals de Catalunya, Ciutadans repeteix noms. Així, el número 1 per Girona és Héctor Amello. La número 1 per Lleida és María Burrel. I el número 1 per Tarragona és Sergio Del Campo.



A les llistes del Senat, el número 1 per Barcelona és Martín Eusebio Barra. La número 1 per Girona és Míriam Pujola. La número 1 per Lleida és Cristina Daza. I la número 1 per Tarragona és Patricia Faura.