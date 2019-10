Sánchez espera que l'exhumació de Franco tingui lloc a l'octubre

#SánchezA3N | Sánchez, sobre la exhumación de Franco: "Es una gran victoria para la democracia. Esperamos que se realice este mes de octubre"



El president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, ha apuntat aquest dilluns en una entrevista a Antena3 que espera que l’exhumació de les restes del dictador Francisco Franco tingui lloc al mes d’octubre."Ja l’estem preparant, el Tribunal Suprem ha estat unànime en la seva sentència i crec que és una gran victòria per a la democràcia espanyola", ha afirmat Sánchez. En aquest marc ha afirmat que "no mira" l’exhumació en clau electoral sinó en "termes històrics" perquè "el dia que les restes del dictador deixin de descansar amb les de les víctimes Espanya haurà canviat i es tancarà el cercle de la transició i estarem en una democràcia que s’ha enfortit en base a principis com la dignitat, la memòria, la reparació i la justícia".

