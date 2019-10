L'Open Arms transferirà aquest dimarts els 40 rescatats a una embarcació de Malta

L'Open Arms ha anunciat que transferirà les 40 persones rescatades al mar Mediterrani ahir diumenge a una embarcació de Malta. Ho farà aquest dimarts a les sis del matí, segons ha anunciat l'entitat a través de les xarxes socials.En una piulada a Twitter ha explicat que "davant la negativa d'Itàlia", Malta s'ha ofert com a "lloc segur on desembarcar" els rescatats. Per això seran transferits a un vaixell maltès. Cal recordar que Open Arms va recollir la quarantena de persones, entre elles quatre nens, quan navegaven en un bot de fusta. Prèviament a l'anunci del desembarcament a Malta, la plataforma havia denunciat que les autoritats malteses no es volien fer càrrec dels nàufrags.