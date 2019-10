Errejón aconsegueix els avals per presentar-se a Barcelona el 10-N

Més País, el partit d'Íñigo Errejón, ha aconseguit reunir els avals necessaris per concórrer a la circumscripció de Barcelona. La formació necessitava almenys 4.200 signatures, és a dir, el 0,1% del cens electoral, per poder presentar una llista els candidats fins a la data no s'han revelat.La formació de Errejón va iniciar la setmana passada la recerca d'aquests avals a través de la plataforma Més Barcelona, ​​que inclou un logotip que emula al de Més Madrid, amb una lletra 'B' amb una titlla en color verd."Necessitem 5.000 avals per poder presentar-nos a les generals. Comptem amb tu!", Exclamaven en un missatge a Twiter recollit per Europa Press, en què convidaven als que donessin suport a la candidatura a descarregar-se el formulari i lliurar-lo en un immoble del carrer Aragó de Barcelona.Fonts de l'entorn de Errejón consultades per Europa Press han explicat que en els últims dies el líder d'Més País ha mantingut contactes amb membres de l'entorn de Podem per confeccionar la seva llista.Si Errejón es presenta a Barcelona, ​​ho faria en competència amb la candidatura dels comuns -que inclou a Podem Catalunya-, que van ser tercera força en les últimes eleccions generals i van guanyar en les dues anteriors. Els comuns van deixar clar que es presentarien als comicis amb el seu acord amb Podem en l'àmbit estatal, tot i que sempre han mantingut bona relació amb el líder de Més País, han explicat fonts de la formació.La número dos d'Íñigo Errejón a Madrid ha anunciat aquest dilluns a la tarda la seva dimissió. En un missatge difós a través de les xarxes socials, Clara Serra apunta a les discrepàncies internes en la candidatura de Més País a Barcelona el 10-N -la qual encara no ha reunit els avals necessaris per conformar-se- com un dels motius que l'han empès a abandonar l'Assemblea de Madrid."Crec que si Més País ha d'enfrontar-se a Ada Colau per aconseguir els escons que necessitat, potser això és indicatiu que encara no era el moment de què Més País concorregués a les generals en aquestes condicions i com a partit estatal", argumenta Serra."Tinc motius polítics de pes per a no continuar acompanyant aquest projecte i em semblaria injust amb les persones que segueixen conservar la meva acta de diputada tenint aquests desacords", confessa a la carta oberta.Serra havia perdut presència després dels comicis del 26 de maig. De fet, al principi, com a número 2 de la candidatura, sonava com a portaveu adjunta de la formació, càrrec que finalment va ostentar Pablo Gómez Perpinyà.

