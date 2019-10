Dimiteix la número dos d'Errejón per discrepàncies amb la llista de Barcelona

La número dos d'Íñigo Errejón a Madrid ha anunciat aquest dilluns a la tarda la seva dimissió. En un missatge difós a través de les xarxes socials, Clara Serra apunta a les discrepàncies internes en la candidatura de Més País a Barcelona el 10-N -la qual encara no ha reunit els avals necessaris per conformar-se- com un dels motius que l'han empès a abandonar l'Assemblea de Madrid."Crec que si Més País ha d'enfrontar-se a Ada Colau per aconseguir els escons que necessitat, potser això és indicatiu que encara no era el moment de què Més País concorregués a les generals en aquestes condicions i com a partit estatal", argumenta Serra."Tinc motius polítics de pes per a no continuar acompanyant aquest projecte i em semblaria injust amb les persones que segueixen conservar la meva acta de diputada tenint aquests desacords", confessa a la carta oberta.Serra havia perdut presència després dels comicis del 26 de maig. De fet, al principi, com a número 2 de la candidatura, sonava com a portaveu adjunta de la formació, càrrec que finalment va ostentar Pablo Gómez Perpinyà.

