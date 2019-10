L'Espanyol prescindeix de Gallego i fitxa Pablo Machín com a nou entrenador

Fi de l'etapa de David Gallego al RCD Espanyol de Barcelona: https://t.co/nRtKiqiJEL



¡Muchas gracias por todos estos años en el club, David! ¡Buena suerte en el futuro!#EspècieEnExpansió | #RCDE | #Volem | #EspanyoldeBarcelona pic.twitter.com/B8K9MFT34E — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) October 7, 2019

Pablo Machín és el nou entrenador del RCD Espanyol, segons ha avançat TV3 . L'exentrenador del Girona arriba a l'equip blanc-i-blau per a substituir David Gallego després d'un inici de temporada nefast per al club. Gallego, que ha encadenat quatre derrotes consecutives a la Lliga al seu estadi i encadenava el pitjor inici de la seva història a casa, ha estat acomiadat avui per l'Espanyol, segons ha informat al club a través d'un comunicat.Gallego va ser l'escollit per ser l'entrenador arran de la marxa de Rubi al Betis però no ha pogut aixecar un equip que està en zona de descens. Pablo Machín, després de la seva estada a Sevilla on va ser acomiadat per donar pas a Julen Lopetegui, serà l'encarregat de millorar un equip que només ha sumat una victòria a la Lliga i una altra a Moscou a l'Europa League. Machín va ser l'arquitecte de l'ascens del Girona a la Primera Divisió.

