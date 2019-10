La Cambra d'Espanya acusa la Cambra de Comerç de trencar amb la Constitució

Tot indica que la Cambra de Comerç de Barcelona i la Cambra d'Espanya van cap a un xoc de trens pel posicionament prosobiranista de la primera. El 3 d'octubre passat, el ple de la Cambra catalana va aprovar una declaració institucional en què es posicionava en favor d'una "resposta de país" davant la imminent sentència del Tribunal Suprem "contra els presos i preses polítics catalans". La Cambra, presidida per Joan Canadell, proclamava la seva adhesió a una resposta de les institucions catalanes i de la ciutadania "en la defensa no-violenta de la democràcia, la llibertat i els drets individuals i col·lectius". El ple va votar la declaració per 33 vots a favor i 6 abstencions, dels 52 integrants de l'organisme.Uns dies després, Canadell va anunciar l'inici d'un programa de consultes internes als socis de la Cambra per conèixer la seva opinió sobre temes sensibles de la vida econòmica i política. La primera pregunta amb caràcter pilot -que ja s'està votant- és sobre l'impacte que tindria una Catalunya independent en les empreses dels associats. La direcció de l'entitat té la intenció de preguntar també sobre la sentència del Suprem i sobre la figura del rei, a banda de temes econòmics. Aquest dilluns, la Cambra d'Espanya ha respost amb un comunicat molt dur en què considera que la declaració de la cambra catalana "trenca amb principis constitucionals com la independència judicial i la unitat d'Espanya". També considera "no adequat" el procediment de consultes iniciat per l'entitat presidida per Canadell. La Cambra d'Espanya anuncia també que tractarà el tema en la seva propera reunió del comitè executiu.La Cambra d'Espanya està presidida per Josep Lluís Bonet, president d'honor de Freixinet i que fins fa poc presidia la Fira de Barcelona. Es tracta d'un dels empresaris que s'ha significat més activament en contra del procés sobiranista. En aquest conflicte, té davant seu Joan Canadell, que va encapçalar la candidatura independentista Eines de País, guanyadora de les eleccions camerals del maig passat. Canadell, en tant que dirigent de la Cambra de Barcelona, és un dels vicepresidents de la d'Espanya.Es dona el cas que la directora general de la Cambra d'Espanya és des del 2015 Imma Riera, que havia estat diputada de Convergència Democràtica fins aquell moment, ja en ple procés. Sembla que Riera ha anat endurint els seus posicionaments polítics i avui està molt allunyada del sobiranisme.Com a corporació de dret públic, la Cambra de Comerç està tutelada pel departament d'Empresa i Coneixement. Precisament demà, està prevista una reunió de les cambres catalanes amb la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacon, per tractar de la nova llei de cambres.Cap a on evolucionarà aquest conflicte és una incògnita. Però els coneixedors de les cambres assenyalen un aspecte crucial: la Cambra catalana rep una quantitat important dels seus ingressos, els fons europeus, a través de la Cambra d'Espanya, que en algun any han arribat als 5 milions d'euros. La Cambra d'Espanya, amb convenis signats amb la de Barcelona, respon d'aquests ingressos davant la UE.

