Treball denuncia una empresa catalana amb 52 treballadors sense alta a la Seguretat Social

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies traslladarà a la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) el cas d'una empresa d'atenció domiciliària que tenia 52 treballadors sense donar d'alta a la Seguretat Social, segons ha informat la conselleria en un comunicat. L'empresa presta els seus serveis al Bages i el Berguedà.La Inspecció de Treball va descobrir aquests 52 treballadors, dels quals 30 no tenien autorització administrativa per residir ni treballar a l'Estat, 13 no van ser donats d'alta amb caràcter previ a la prestació, vuit rebien prestacions per desocupació i una per incapacitat permanent.La situació incorre en infraccions de caràcter molt greu i constitutives d'un delicte penal. En concret, l'article 311.2 del Codi Penal preveu penes de presó de sis mesos a sis anys i multa de sis a dotze mesos als que donin ocupació simultàniament a una pluralitat de treballadors sense comunicar la seva alta a la Seguretat Social si el nombre d'empleats afectats és del 25% a empreses de més de 100, del 50% en més de 10 i menys de 100, i de la totalitat a empreses d'entre cinc i deu treballadors.