JxCat lamenta que Roldán faci servir el Parlament «en benefici propi»

Albert Batet, president del grup parlamentari de Junts per Catalunya (JxCat), ha acusat Ciutadans de fer servir el Parlament "en benefici propi" per remuntar les enquestes de cara a les eleccions del 10-N. "La moció de censura és un frau, una farsa", ha assegurat Batet, que ha diagnosticat que la formació taronja fa servir Catalunya "com a trampolí". "No tot s'hi val", ha determinat el dirigent de JxCat."Els veiem molt nerviosos i molt desesperats. S'han passat la moció de censura parlant de política espanyola", ha apuntat l'exalcalde de Valls, que ha indicat que al país "no hi ha problemes de convivència". "Som gent de pau, gent pacífica que condemna totes les violències i tots els terrorismes", ha assegurat Batet, que ha posat de manifest que els resultats de les últimes eleccions "no s'ha respectat".S'ha referit a les catalanes del 21-D -amb la investidura fallida de Carles Puigdemont-, a les espanyoles del 28-A -amb diputats suspesos al Congrés per la seva situació judicial-, a les europees del 26-M -amb tres eurodiputats catalans sense poder assumir el càrrec- i també a les municipals, amb regidors com Joaquim Forn sense exercir. "Hi ha drets que poden ser vulnerats i que hem de defensar més que mai", ha indicat Batet.

