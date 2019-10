Ignacio Garriga repeteix com a cap de llista de Vox per Barcelona

Ignacio Garriga tornarà a encapçalar la llista de Vox per Barcelona a les eleccions del 10-N, segons ha fet públic la seva formació coincidint amb la fi del termini per a la presentació de candidats.Garriga, que va obtenir l’únic escó d’aquesta formació a Catalunya a les passades eleccions, estarà acompanyat per un dels advocats de la família Franco i exalt càrrec del Grup Intereconomía Juan José Aizcorbe Torra, que ja va ocupar aquest lloc a la llista a les eleccions del 28-A.A Girona, Ignasi Mulleras Vinzia encapçala la llista, tot desplaçant al número dos el candidat del 28-A, Alberto Tarradas Panque. A Lleida repeteix Miquel Bonastre Guillamet i, a Tarragona, també torna a ser cap de llista Alejandro de Anta Puig.

