Mor el periodista Pepe Oneto als 77 anys

El periodista Pepe Oneto ha mort aquest dilluns 7 d'octubre als 77 anys d'edat a la Clínica Quirón de Sant Sebastià on estava ingressat des de mitjans del mes d'agost, segons informa República.com on era conseller editorial.El mitjà, editat per Pablo Sebastián i dirigit per Pilar Gassent, ha destacat en el seu obituari que Oneto va ser "una de les grans figures del periodisme espanyol", així com una signatura amb "gran influència" durant la Transició i aquests 40 anys de Democràcia a Espanya ".El passat 20 d'agost, el periodista, que ha passat per diaris, setmanaris, ràdios i televisions, va escriure en el seu perfil de Twitter un agraïment a l'equip mèdic que l'estava tractant pels seus problemes de salut."Molt agraït al personal de la Policlínica Guipúscoa del Grup Quiron Salut, i, al doctor Murgoitio Lazcano, per les seves cures i atencions a la greu operació quirúrgica a què em van sotmetre en plenes vacances a Sant Sebastià Tenim una gran Sanitat Publica i Privada" , va dir el periodista gadità.

