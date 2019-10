ERC centra els retrets en Iceta: «El PSC és qui més s'assembla a Cs»

"No tenen cap respecte a la institució ni als ciutadans. Han tornat a muntar un acte de campanya i porten tot el ferro del partit. Ens converteixen a tots en un plató de televisió", ha arrencat Sergi Sabrià, president del grup parlamentari d'ERC, en la seva intervenció en el debat de la moció de censura. Sabrià, visiblement molest amb l'estratègia "d'insults i divisió", ha assegurat que Lorena Roldán no serà presidenta perquè representa "la censura" i la capacitat de "destruir". "No ens facin perdre més el temps", ha apuntat Sabrià, que ha admès que ells "guanyen" quan fan del Parlament un plató. Potser per això ha centrat els atacs en Miquel Iceta i en el PSC.El dirigent d'ERC també ha recordat que Ciutadans no disposa de cap alcalde, i els ha retret tant l'ús dels tribunals com la manca de denúncia sobre la situació econòmica imposada pel finançament estatal. "No podrem tenir l'estat del benestar que volem sense tenir un estat propi", ha determinat Sabrià, que també s'ha dirigit a Miquel Iceta per situar Ciutadans com el "soci preferent" del PSOE en període electoral. A Iceta li ha retret el suport a Pedro Sánchez si decideix aplicar el 155 a Catalunya "Hi ha més opcions que el 155 i la repressió. La intervenció no és només contra els independentistes, sinó contra tots els catalans. [...] No poden apuntar-se a la confusió entre independentisme i terrorisme", ha assenyalat Sabrià, que ha retret al PSOE haver-se acostat a Ciutadans. "On és el PSC, senyor Iceta? El de la immersió lingüística, el dels alcaldes a l'àrea metropolitana?", s'ha preguntat. "No es pot passar de defensar un referèndum a aplicar el 155", ha ressaltat el dirigent d'ERC.Sabrià ha apuntat que el PSC és "qui més s'assembla a Ciutadans", perquè "necessiten" els seus vots per arribar a la Moncloa. "El seu partit s'acosta cap a l'abisme. La seva abstenció d'avui no li serveix per tapar-se les vergonyes. No hi ha equidistància entre Ciutadans i nosaltres", ha assegurat Sabrià, que ha demanat a Iceta que tingui la "voluntat" de dialogar. També ha recordat l'existència dels presos, els quals demanen -segons Sabrià- arribar a consensos amb amplis sectors.Davant les acusacions de violència que ha proferit Roldán des del faristol, el dirigent d'ERC ha apuntat que sempre defensaran les "vies pacífiques" i que no renunciaran a poder votar. "Vostès no ha condemnat la violència dels CDR, ja ens ho van deixar molt clar l'altre dia", ha ressaltat la dirigent de Ciutadans.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor