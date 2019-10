El PP justifica la moció pels «disturbis» que hi haurà després de la sentència

Alejandro Fernández, cap de files del PP a Catalunya, ha considerat una "vergonya" que el PSC s'abstingui en la moció de censura contra Quim Torra impulsada per Ciutadans. "La solució al procés només arribarà amb un govern no-nacionalista", ha assenyalat Fernández, que ha promès als ciutadans constitucionalistes que "no se sentiran mai més sols". També ha asseverat que el canvi de Govern és "urgent" pels "disturbis" que es produiran després de la sentència del Tribunal Suprem."Aquesta moció és el punt d'inflexió per un projecte nou, amb alternança per governar", ha destacat el dirigent del PP, que també s'ha dirigit als independentistes malgrat que, segons ha admès, no traurà cap vot de l'al·locució. "Existeix intolerància amb punts xenòfobs", ha apuntat, al mateix temps que denunciava "l'engany massiu" del Govern. "Cap manifestació ni cap vaga modificarà la sentència, ni Europa canviarà de posicionament", ha assenyalat Fernández, que ha negat l'existència del dret a l'autodeterminació i, per tant, del referèndum acordat."Han renunciat a la intel·ligència i a la raó? Sembla que sí", ha recalcat, al mateix temps que advertia que l'estat de dret "garantirà la seguretat amb vagues o sense". "Oferim respecte, però n'exigim. És urgent que hi hagi un canvi", ha destacat Fernández. Lorena Roldán, candidata de Ciutadans en la moció de censura, ha elogiat els contactes "fluïds" entre les dues formacions des que es va anunciar el tràmit.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor