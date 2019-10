El Vaticà aparta un sacerdot jesuïta que va abusar de dos germans a l'escola Sant Ignasi de Barcelona

El Vaticà ha ordenat als Jesuïtes que apartin a un sacerdot que va ser denunciat per haver abusat sexualment de dos alumnes del Col·legi Sant Ignasi de Sarrià, a Barcelona, durant els anys 80. Després de rebre les denúncies fa menys d'un any, la Companyia de Jesús va obrir una investigació i la va portar a la Congregació per a la Doctrina de la Fe de la Santa Seu, que ara ha instat a prohibir al pare Pere Sala, de 95 anys, fer actes sacramentals amb públic i a tenir cap contacte amb menors.El Superior Provincial de la Companyia de Jesús a Espanya, Antonio España, ha donat a conèixer aquest dilluns la resolució del procés canònic i les mesures que s’imposen al pare Pere Sala. Seguint les indicacions del Vaticà, el Superior General de la Companyia de Jesús, Arturo Sosa, imposa a Pere Sala un precepte penal amb una sèrie de prohibicions. Es prohibeix al sacerdot celebrar públicament els sagraments, realitzar activitats apostòliques i pastorals de caràcter públic, mantenir tracte amb menors, concedir qualsevol entrevista a mitjans de comunicació i tenir perfils a les xarxes socials, posar-se en contacte amb les víctimes i sortir de la comunitat en la que resideix sense permís exprés del superior.En cas d’incompliment podria ser castigat amb altres penes fins a la dimissió de l’estat clerical i de la Companyia de Jesús. L’execució de les mesures del precepte penal comença a partir d'aquest dilluns i serà revisada cada tres anys. A més, haurà de fer arribar a les víctimes una petició escrita de perdó. La resolució final i les mesures es van comunicar divendres passat al pare Pere Sala i aquest mateix dilluns a les víctimes que van presentar la denúncia.A principis d’aquest any, com a conseqüència de la investigació iniciada per part de la xarxa d’escoles de la Companyia de Jesús a Catalunya -Jesuïtes Educació- en relació a abusos comesos en el passat, dos exalumnes del col·legi Sant Ignasi de Sarrià es van posar en contacte per denunciar que havien estat víctimes d’abusos per part d’aquest sacerdot. Rebudes les denúncies, i davant la gravetat dels fets, es va obrir un procés canònic per investigar el cas i, a partir d’aquest moment, es van imposar al jesuïta mesures cautelars com la seva reclusió en una comunitat, la prohibició de contacte amb menors i la prohibició de realitzar activitat pastoral i sagramental. Al llarg del procés no s’ha rebut cap més denúncia contra aquest sacerdot. L’informe de la investigació es va enviar a la Cúria General de la Companyia de Jesús a Roma el passat 24 d’abril.Conforme al Dret de l’Església, el procediment canònic es va obrir per decisió del Superior d’Espanya de la Companyia de Jesús. Consta d’una fase d’investigació i recollida de testimonis que conclou amb un informe que s’envia a la Cúria General de la Companyia de Jesús. Aquesta la trasllada a la Congregació per a la Doctrina de la Fe de la Santa Seu, per tractar-se d’un cas d’abusos comesos per un sacerdot. Aquest organisme és el que determina el curs processal o les mesures que s’han de prendre i les comunica a la Companyia de Jesús perquè procedeixi al seu compliment. En el Dret Canònic, els delictes d’abusos a menors comesos per clergues prescriuen als 20 anys des de que la víctima arriba a la majoria d’edat, però la Congregació per a la Doctrina de la Fe, en atenció a la gravetat dels abusos, pot decidir, en cada cas, aixecar la prescripció, com ha passat en aquest cas.En relació amb aquest cas, el 16 de setembre passat la Companyia de Jesús va tenir coneixement a través de la premsa que les dues víctimes denunciants havien decidit presentar una querella per delicte d’omissió del deure de perseguir delictes. La Companyia de Jesús respecta el desig de les víctimes d’exercir els seus drets i, "fidel a la seva manera de procedir, col·laborarà en tot allò que sigui requerit per les autoritats judicials" civils. Davant tot això, la congregació vol manifestar el seu suport a totes les víctimes d’abusos i la seva voluntat "d’escoltar-les i acompanyar-les"."Lamentem profundament el sofriment que alguns companys han infligit a persones a les que havien de cuidar i protegir. Reiterem la nostra voluntat de clarificar el passat i els possibles casos d’abusos comesos als nostres centres, facilitant els mecanismes que siguin necessaris, així com els espais d’escolta i trobada amb les víctimes i totes aquelles persones que vulguin compartir amb nosaltres el seu testimoni", assegura el comunicat.En aquest sentit, el procés d’investigació obert el desembre de 2018 en el marc de Jesuïtes Educació, es manté obert, i qualsevol persona que desitgi contactar-hi pot fer-ho a través del correu electrònic escoltar@fje.edu. Al llarg d’aquests mesos s’han creat també comissions d’escolta a diversos centres i ciutats de la Província d’Espanya de la Companyia de Jesús, que s’aniran ampliant progressivament. A més, "conscients de la necessitat" de dotar-se de recursos i estructures adequats, la Companyia de Jesús a Espanya ha creat la figura de. responsable d’Entorn Segur --que ocupa una professional de la psicologia, especialista en casos de violència i abusos-- així com un Consell d’Entorn Segur, format en la seva majoria per persones externes a la Companyia de Jesús i que ajudarà a garantir el rigor en el seguiment dels casos."Volem recordar que seguim treballant amb determinació i compromís per fer dels nostres centres un entorn segur, amb programes de formació i protocols d’actuació dirigits a tota la comunitat educativa. Concretament, als centres de Jesuïtes Educació s’estan portant a terme programes de formació i prevenció en col·laboració amb la fundació Vicki Bernadet, per a famílies, alumnat i educadors, i que permeten prevenir, detectar i gestionar casos d’abusos o conductes impròpies", conclou el comunicat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor