El PP vol ara «deixar enrere l'enfrontament» i aposta «per tot el que ens uneix»

"Per tot el que ens uneix". Aquest és el lema de campanya amb el qual el Partit Popular afronta les eleccions del proper 10 de novembre. Els populars, que tornen a apostar per Cayetana Álvarez de Toledo a Barcelona, han presentat aquest dilluns el seu programa electoral, amb el qual prometen combatre el "bloqueig" que representa Pedro Sánchez.El secretari general de la formació, Teodoro García Egea, ha exposat que l'objectiu de la campanya és presentar "un projecte d’unió" davant "un país polaritzat i dividit per Sánchez". Es tracta, segons Egea, d'un projecte "centrat i reformista" que vol "deixar enrere l’enfrontament" i "centrar-se en Espanya"."El 10-N només hi ha dues opcions: O Pablo Casado o el bloqueig de Sánchez", apunten els populars, que asseguren que la seva formació és una "garantia de gestió i de promeses complertes" per posar punt final "a la paràlisi i el bloqueig".

