La CUP veu la influència de «l'aparell de l'Estat» en la moció de censura

"La moció de censura és una farsa", ha assegurat Vidal Aragonés, diputat de la CUP, en el debat d'aquest dilluns al Parlament. La idea de Ciutadans, segons ell, és "criminalitzar" el poble de Catalunya i fer que "l'aparell de l'Estat" imposi el seu "relat" en contra de l'independentisme. Malgrat això, Aragonés també ha estat crític amb les institucions catalanes perquè no actuen com a "mur" davant la "repressió". "Aquesta és la realitat dels Mossos d'Esquadra", ha assenyalat el diputat de la CUP.Aragonés ha acusat el Govern d'actuar de forma "neoliberal" amb aspectes socials, però al mateix temps ha demanat "unitat estratègica" per "no renunciar", sinó per "avançar en el procés de construcció nacional". Davant les propostes de Ciutadans, els anticapitalistes han apuntat que el naixement de la formació taronja es basa en "acabar" amb la immersió lingüística i que, ara, governen amb l'extrema dreta."A nivell estatal, han arribat a bloquejar 57 lleis de caràcter social", ha assenyalat Aragonés, que els ha retret les propostes de desnonaments exprés fetes al Congrés. També ha volgut adreçar un missatge al PSC, a qui ha acusat d'haver provocat unes eleccions espanyoles per poder governar amb Ciutadans malgrat discrepar en la moció de censura. En aquest sentit, el diputat anticapitalista ha ressaltat que la CUP "no regalarà" els vots per investir Pedro Sánchez al Congrés.Aragonés ha destacat que la "legitimitat" de l'Estat cap a Catalunya es va trencar amb la sentència del Tribunal Constitucional (TC) contra l'Estatut, i ha demanat "deixar de provocar" per fer "política en majúscules". "Que hi hagi debat i confrontació, sense cap pàtria sagrada ni soroll de sabres. Es pot parlar d'autodeterminació, amnistia i drets socials? O ho volen seguir perseguint?", ha reflexionat.Lorena Roldán, en el torn de rèplica, ha apuntat que la CUP està "al costat del mal", pels atacs d'Arran al domicili de Pablo Llarena -instructor de la causa de l'1-O- i a seus de Ciutadans. "Seria estrany que vostès estiguessin a favor de la democràcia, la convivència i la llibertat. Per on hi ha la CUP se sap on hi ha el dolent per Espanya i per la igualtat", ha determinat Roldán, que ha fet amb els anticapitalistes la resposta més curta de totes. Els ha retret, a banda, anar a Madrid per la "paguita".Aragonés, en el torn de rèplica, ha assenyalat que els diputats anticapitalistes tenen limitat el sou i que amb les activitats professionals que tenien fora disposaven de més ingressos. També ha apuntat que tenen nexes d'unió amb ciutadans espanyols, com ara una "història comuna de lluites" per acabar amb el règim del 78.

