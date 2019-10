Agents investigats per l'1-O a Girona consideren les càrregues «una acció defensiva»

La façana de l'edifici dels Jutjats de Girona, aquest dimarts al matí Foto: Xavier Pi / ACN

Tres policies espanyols més investigats per les càrregues de l'1-O a Girona han declarat aquest dilluns al jutjat d'instrucció 2. Són dos agents i un subinspector que, durant la jornada del referèndum, van actuar a diferents col·legis electorals de la ciutat.Segons ha explicat el portaveu dels advocats voluntaris que exerceixen l'acusació, Albert Carreras, els policies espanyols han justificat les càrregues com a "acció defensiva". "Diuen que hi va haver càrregues per autodefensa, perquè es van sentir amenaçats i perillava la seva integritat", ha descrit Carreras.Durant la declaració, han mostrat imatges captades als col·legis a dos dels agents. Segons el lletrat, han confirmat quin número d'identificació duien a l'esquena però no s'han reconegut en imatges frontals d'accions concretes.L'advocat ha exposat que, amb les dues jornades de declaracions, han pogut constatar com hi ha una "uniformitat" en les versions els agents: "Crida l'atenció que utilitzin els mateixos termes, cosa que podria fer pensar que hi ha una mena d'instrucció a l'hora de declarar". Tot i això, apunta que per a l'acusació les declaracions estan servint per "afegir dades" a l'actuació policial, començar a esbrinar la cadena d'ordres i corroborar, per exemple, que van utilitzar canals de comunicació alternatius que no es van enregistrar.El jutjat d'instrucció 2 ha citat a declarar més policies espanyols aquest divendres.

