L'Ajuntament de Castelló de la Plana recupera les restes de 18 víctimes del franquisme

El novembre del 2018, començaven els primers treballs d'exhumació de les víctimes del franquisme al cementeri de Sant Josep de Castelló de la Plana, tal com ha informat el Diari La Veu. Aquests primers treballs a la fossa comuna, on es van trobar els primers cossos, van permetre a l'equip d'Arqueo Antro, l'encarregat de dur a terme les exhumacions, que establira les prospeccions necessàries per a saber quins serien els resultats del treball al cementeri. Amb l'objectiu de recuperar els cossos de víctimes afusellades per la dictadura, l'equip va començar la segona fase dels treballs el passat 16 de setembre.Tres setmanes després, aquest dilluns es donaran per finalitzats els treballs d'exhumació de les persones represaliades per la Guerra Civil, després de completar aquesta segona fase. En total, s'han recuperat 18 cossos, tot i que en un principi en serien 19 cossos els previstos de traure de les fosses del cementeri. Ara, el que esperen tant des de l'equip d'Arqueo Antro com des de l'Ajuntament de Castelló de la Plana és que entre aquests 18 es troben les restes de les huit persones de les quals les seues famílies han sol·licitat la identificació.Segons explicava en un comunicat la regidora de Memòria Democràtica, Verònica Ruiz, durant les tasques també s'han trobat altres objectes que podrien facilitar la recuperació. "La troballa d'efectes personals, com un anell o calçat específic, pot facilitar la identificació de les restes", afegeix la regidora. A més, tot sembla indicar que la munició trobada en les fosses és la mateixa que utilitzava l'exèrcit espanyol en la dècada dels quaranta; un apunt que confirmaria que es tracta de víctimes de la repressió franquista.Tant la troballa d'objectes com la identificació d'alguna de les persones soterrades en les files on s'ha excavat –la 4, 9, 6 i 12 del cementeri civil– poden aportar informació clau per a posar nom i cognoms a la resta de cossos. Un dels casos més representatius és el de Vicente Ballester Forcada: si es confirmara la situació de les seues restes, segons els registres, es podrien conéixer les identitats de les altres persones soterrades al seu costat per la posició del cos.A més dels de Ballester Forcada, durant els treballs s'han buscat les restes de Bautista Peris Muñoz, Miguel Tormos Adsuara, Joaquín Jaques Celma, Ernesto Centelles Roig, José Aragó Ucher, Joaquín Fresquet Rueda i Agustín Barceló Pitarch, afusellats entre maig i abril del 1940.Aquest projecte d'exhumacions va augmentar el seu pressupost respecte a la primera fase, un total de 27.000 euros, aportats per l'Ajuntament del municipi. Ara bé, els treballs per a recuperar a les víctimes encara no han conclòs. De fet, aquest dissabte la Generalitat anunciava l'adjudicació dels contractes per a iniciar noves exhumacions en el marc de la Llei de Memòria Democràtica.La Consellera de Qualitat Democràtica, Rosa Pérez Garijo, ha visitat en reiterades ocasions els treballs del cementeri en la seua voluntat que el País Valencià quede lliure de fosses comunes. De fet, fa poques setmanes es va comprometre davant de les Corts a portar a terme un pla de memòria democràtica per a visibilitzar totes les víctimes del franquisme, com les que ara s'han recuperat del cementeri de Castelló.Una de les mesures que des de la Conselleria també s'han compromés a realitzar és la creació d'un Museu d'Història que recollira les històries de totes aquelles víctimes del franquisme al País Valencià. La iniciativa és una de les principals demandes de la primera coordinadora valenciana de memòria democràtica, que es va constituir aquest dissabte per diverses associacions memorialistes i altres col·lectius.Així mateix, la Diputació de Castelló també ha mostrat la seua intenció de col·laborar en la recuperació de les víctimes, així com la seua homòloga a València també ha actuat en aquesta direcció amb els treballs que estan duent-se a terme al cementeri de Paterna.Tot i que encara s'esperen nous treballs per a recuperar les víctimes de la fossa de Castelló, ara la pregunta que queda és on aniran les restes dels afusellats. De moment, les restes hauran de ser identificades a la Universitat Autònoma de Madrid. Una vegada verificats cadascun dels cossos localitzats, els familiars hauran de triar si volen enterrar els seus éssers estimats al seu poble.Des del Grup de Recerca de la Memòria Històrica de Castelló també s'obri la possibilitat de construir un mausoleu per a aquells que preferisquen que es queden en aquest lloc, de manera semblant a les actuacions que han tingut lloc a Paterna.Actualment existeixen una trentena de demandes de familiars per a trobar les restes de parents a Castelló de la Plana, pel que s'espera en els pròxims mesos que es consolide el treball per a recuperar a les víctimes.

