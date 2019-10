Els comuns acusen Cs de convertir-se en un «perill públic» allà on governen

Jéssica Albiach, presidenta del grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem, ha carregat amb duresa contra Ciutadans en la moció de censura contra el president de la Generalitat, Quim Torra. Ho ha fet assenyalant que la formació taronja és un "perill públic" quan governa, com s'ha demostrat amb el "trifachito" andalús al costat de PP i Ciutadans. Albiach ha citat mesures fiscals, socials i en matèria de dependència per censurar la formació taronja, a qui ha definit com a "amiga" de l'extrema dreta."Els està marcant la línia ideològica", ha assegurat en referència a Vox, que han "entrat als centres educatius" andalusos i han impactat de ple en les polítiques contra la violència masclista. "Aquest és el seu model a Andalusia, i és el que importarien a Catalunya", ha apuntat Albiach, que també s'ha centrat en l'experiència governamental -per ara encara curta- de Ciutadans a Madrid, tant a l'ajuntament com a la comunitat. "No escolten els experts ni els veïns", ha apuntat la líder dels comuns al Parlament pel que fa a la relaxació de les mesures de Madrid Central i la contaminació.Segons Albiach, s'han arribat als 135 alts càrrecs en el govern de la comunitat de Madrid, amb un sou d'entre 75.000 euros i 100.000 euros. També ha apuntat que hi ha hagut dos casos de corrupció en dos ajuntaments madrilenys, mentre que un altre -Valdemoro- es va arribar a la fallida. "Quan governen, són un veritable perill públic per la ciutadania", ha asseverat la dirigents dels comuns, que també ha dubtat de la capacitat de Ciutadans per fomentar "aliances" de cara a recuperar la "convivència""Han desaprofitat la confiança del milió de persones que els van votar. El Govern mereix una moció de censura i una oposició ferma, però es pot fer sense discurs d'odi i sense banalitzar el terrorisme d'ETA. En lloc de polítics, semblen jutges o fiscals", ha assenyalat Albiach, que els ha retret "muntar pollastres". "No sé si viu a Matrix, a Catalunya o en una pel·lícula de Quentin Tarantino", ha assenyalat la líder dels comuns, que ha rebut els retrets posteriors de Roldán en el torn de rèplicaSegons la candidata alternativa, els comuns no són més que "comparses" al servei del nacionalisme, que és una ideologia "insolidària". "No sé si sap que les mocions són constructives. Avui l'estem votant a vostè, i no representa ni la concòrdia ni la convivència", ha assenyalat Albiach, que s'ha desmarcat del nacionalisme català però també del nacionalisme espanyol. "Ni un, ni l'altre", ha remarcat en un torn especialment breu perquè la moció, ha dit, és una "farsa". "Mai estarem al seu costat", ha apuntat la dirigent dels comuns, que els ha demanat "tornar a la realitat".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor