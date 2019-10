Cs converteix la moció en un acte de campanya contra el PSC i Sánchez

Lorena Roldán: "És un error considerar que són demòcrates només els que pensen com vostès"

La sessió de tarda de la moció de censura s'ha convertit en un acte de campanya de Ciutadans contra el PSC i, per extensió, contra Pedro Sánchez. Lorena Roldán, la candidata de la formació taronja a la presidència de la Generalitat, ha qualificat els socialistes de "socorristes del procés", els ha retret un presumpte caràcter "equidistant" amb l'independentisme i ha assenyalat que "perden una oportunitat d'or" per retornar la "llibertat" i la "convivència" a Catalunya. Miquel Iceta els ha recordat que es tracta d'una "operació fracassada" i, amb la ironia habitual, ha indicat que Roldán va acudir a la Via Catalana del 2013. "Què passaria si hagués estat jo?", s'ha preguntat Iceta.Roldán, en tot cas, ha repetit el mateix argumentari -en ocasions, fil per randa- que al matí, vinculant independència amb terrorisme i situant el PSC en la tessitura de triar entre Quim Torra i el constitucionalisme. "Els ciutadans de Catalunya tenen por. Veuen que Sánchez no només mira cap a una altra banda, sinó que s'està negant-se a asseure's a parlar amb el PP i Ciutadans. Hem vist a Torra defensar persones que poden acabar condemnades per terrorisme. Hi ha informacions que assenyalen al president com a coneixedor [de les activitats dels CDR detinguts]. Què més hauria de passar?", s'ha preguntat la candidata de Ciutadans."En el pla de Torra són tan importants els radicals com els equidistants. Demostrin amb qui estan. Li demano que torni al sentit comú. Davant dels qui defensen preusmptes delinqüents, nosaltres estarem al costat dels catalans que mereixen. Quan els separatistes toquen fons sempre surt el PSC", ha assegurat Roldán, mentre que Iceta ha volgut insistir que els atacs entre constitucionalistes sobren, especialment quan s'està apel·lant a la unitat en contra de les formacions independentistes. "Demà hauran de demanar perdó", ha insistit la dirigent de Ciutadans.Per molt que Ciutadans hagi centrat el discurs de la moció de censura en interpel·lar el PSC, els socialistes catalans no pensen moure's de l'abstenció anunciada. "Sembla que aquesta moció estigui presentada contra algú que vol ser president, com jo mateix", ha ironitzat Iceta després Roldán li hagi demanat el vot a favor "per imperatiu moral". El president parlamentari del PSC ha argumentat que el seu grup no es vol sumar a una "operació política fracassada" abans de començar ni contribuir a una "operació propagandística legítima", però que té de rerefons les "expectatives" de Cs a la baixa de cara el 10-N.Segons Iceta, l'acció de Ciutadans té més a veure amb aquest context electoral i el pronòstic de les enquestes, que ha definit com a "millorables". De fet, ha recordat que va ser la predecessora de Roldán, Inés Arrimadas, la que mentre va presidir el grup de Cs al Parlament va argumentar que no presentaria una moció de censura perquè "els números no donaven" i suposaria "regalar una victòria" a l'independentisme. "Ella tenia raó, la va encertar", ha dit Iceta, que ha demanat al partit taronja que "no enganyi més" perquè tampoc amb el suport del PSC la moció hagués prosperat."Vostès han d’intentar treure pit d’una operació fallida. Com explicaran el seu fracàs? Dient que els socialistes no els han votat?", ha retret Iceta a Roldán. El líder socialista ha lamentat que Ciutadans hagi situat el PSC en el centre de la diana en lloc de centrar-se en confrontar projecte amb qui ara ocupa el Govern. Amb un to més bel·ligerant a la rèplica, Iceta ha titllat la moció d'"oportunista", ha qualificat l'acció de Roldán de "fracassada" i li ha recordat que precisament ella va participar a la Via Catalana impulsada per l'ANC l'any 2013.El líder del PSC ha afirmat que Ciutadans té "tot el dret" a canviar de pensament, però que el que no ha canviat són els números. A més, ha explicat, aquesta votació aconseguirà que els comuns "se sumin el no a la moció" juntament amb els independentistes i que el president Torra obtingui una victòria parlamentària. En tot cas, Cs ha argumentat que el detonant de la moció ha estat l'aval del Govern i del president a la presumpta violència dels membres dels CDR empresonats acusats de terrorisme.Iceta ha aprofitat per "condemnar tota violència sigui de qui sigui" i ha assegurat que criticaria qui no la condemni, qui la minimitzi o fins i tot l'avali. Amb tot, ha titllat el "plantejament totalitari" que fa Ciutadans quan assegura que avui s'escull "entre Torra i la llibertat" o "entre Torra i la convivència o la concòrdia". O que digui que només està al "costat correcte de la història" qui pensa com ells. "És un error considerar que són demòcrates només els que pensen com vostès", ha etzibat Iceta adreçant-se al grup de Lorena Roldán. Ha aprofitat l'ocasió per assenyalar que, si en una cosa coincideixen Cs i els independentistes és en considerar el PSC "tou, dèbil i equidistant" i en fer "llistes de bons i dolents".El líder dels socialistes catalans ha agraït a Ciutadans que aquest dilluns no hagin fet referència a l'aplicació d'un 155 "permanent" que seria "inconstitucional". "Ens agradaria poder dir que mai més s'aplicarà", ha dit Iceta, que ha afegit, però, que no es pot dir mentre des del Govern s'aposti per la confrontació i no es descarti la unilateralitat.Sense donar suport a la moció de censura, el dirigent socialista ha argumentat que el seu partit "censura" Torra des de fa temps. De fet, ha dit, el censura l'opinió pública quan hi ha un 55,8% de ciutadans que desaproven la seva gestió, quan ERC com a soci de govern planteja eleccions per formar un govern diferent o es censura "ell mateix quan diu que se subordina al Consell per la República".Dues són les receptes que, segons Iceta, calen en aquests moments a Catalunya: no contribuir a "dividir més" i "no mentir per aixecar més expectatives que generin frustracions". El líder del PSC ha conclòs el seu discurs argumentant que es pot oferir "concòrdia i reconciliació" sense votar aquesta moció de censura presentada per Ciutadans.

