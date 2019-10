«El hoyo», una crítica social perversa i hipnòtica

Una imatge del film. Foto: Festival de Sitges





Els protagonistes del dia

L'acte més destacat de la jornada

El hoyo es va emportar el premi del públic a la secció Midnight Madness del festival de Toronto, i és una ferma candidata a repetir guardó a Sitges. En aquest film Galder Gaztelu-Urrutia satiritza sobre les classes socials utilitzant com a recurs narratiu un element tan simple –i alhora tan efectiu- com el d'un bloc de pisos amb una plataforma que puja i que baixa de nivells.Una plataforma que transporta menjar abundant pels que viuen a dalt, però on només queden les sobres pels que habiten als últims pisos.La lluita ferotge per la supervivència i la solidaritat pel bé comú, xoquen en aquest film pervers i entretingut que es podrà veure d'aquí poc a NetflixEls noms més destacats de la cinquena jornada del festival han estat els de Maribel Verdú i Javier Botet. Tots dos han rebut aquest dilluns el premi Màquina del Temps per la seva trajectòria professional dins l'àmbit cinematogràfic. A banda del reconeixement, els artistes també han acudit al certamen per presentar els seus nous films: El asesino de los caprichos i Amigo, protagonitzats per Verdú i Botet respectivament.A banda de les tradicionals catifes vermelles, avui s'han donat a conèixer els 5 guanyadors del Concurs de Grafitis Fantastic Street: competició celebrada per primera vegada i que té per objectiu fusionar l'esperit cultural i artístic dels joves amb el Festival de Sitges.