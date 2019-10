VÍDEO Centenars de persones tallen el trànsit a Madrid i protesten contra el canvi climàtic

Vamos a mantenernos todo el tiempo que sea necesario junto a @By2020WeRiseUp frente al Ministerio para la Transición Ecológica @mitecogob. Exigimos políticas para reducir drásticamente las emisiones, en línea con lo planteado por la comunidad científica. #RebelionClimatica7O pic.twitter.com/0WKscgX3sw — Extinction Rebellion Spain (@EsXrebellion) October 7, 2019

Centenars d'activistes ecologistes han ocupat un dels ponts principals de Madrid, el del carrer Joaquin Costa que connecta amb els Nous Ministeris, per a protestar davant "l'amenaça de catàstrofe climàtica global", provocant talls de trànsit a la capital espanyola durant tota la jornada del matí.La policia espanyola ha intervingut i ha acabat detenint fins a 33 persones de la manifestació, a més de nombroses identificacions i advertències. Segons han explicat els mateixos manifestants a través de les xarxes socials, la policia espanyola els ha desallotjat.Els mateixos activistes han improvisat una acampada davant del Ministeri per a la Transició Ecològica. "Davant el col·lapse del qual adverteix la comunitat científica, és urgent prendre mesures immediates abans d'arribar a un punt de no retorn", assenyalen els convocants. Aquest és també el lema que resa a la pancarta principal que han desplegat avui els activistes a Madrid.Durant l'últim any han sorgit diferents expressions d'activisme climàtic arreu del món, amb protestes multitudinàries en defensa de la vida i del planeta en el seu conjunt. "Aquestes mobilitzacions internacionals han estat la clau per a l'aprovació de les declaracions d'emergència climàtica pels governs de països com Irlanda, el Regne Unit o França. Han contribuït a una presa de consciència mundial inèdita de la gravetat de la situació ambiental del planeta", han assenyalat en una nota de premsa Ecologistes en Acció.Els activistes assenyalen que la seva acció és "pacífica, reivindicativa, festiva, intergeneracional, apartidista i diversa". L'acció té el suport de la plataforma 2020 Rebel·lió pel Clima i Extinction Rebellion Spain.La seva pretensió és fer ús del carrer "com l'espai públic per antonomàsia on exercir la llibertat d'expressió i la lluita per la defensa del futur del planeta". Mitjançant aquests gestos es pretén aconseguir un toc d'atenció a la resta de la ciutadania perquè se sumi i participi "a la defensa democràtica dels béns comuns, com ho són els ecosistemes i el medi ambient".

