Ciutadans situa el PSC en la diana de la moció de censura fallida contra Torra

Els mals pronòstics per a Ciutadans són com una gota malaia que va fent forat al partit camí de les eleccions del 10-N. I és en aquestes aigües remogudes que els socialistes, amb Pedro Sánchez al capdavant, pretenen pescar per ampliar la seva majoria. Aquest és el teló de fons d'una moció de censura d'aritmètica impossible presentada contra el president Quim Torra , però que ha acabat sent, en realitat, un ring electoral entre Ciutadans i el PSC . Fins a tal punt que, el Govern, que des del principi ha interpretat la moció com un parany i que buscava restar-li transcendència, ha quedat en un deliberat segon pla. De fet, Torra no ha obert boca en tota la jornada.Amb Albert Rivera i Inés Arrimadas supervisant des de la tribuna de convidats l'intent fallit de Lorena Roldán, el partit taronja ha fet del Parlament el primer estadi de la seva campanya electoral. Busquen revertir els sondejos aferrant-se, un cop més, al paper de principal ariet contra l'independentisme que li va donar rèdits a les eleccions del 21 de desembre del 2017 i taponar la fuita de vots agreujada pel posicionament erràtic del partit i les dimissions de dirigents que van ser clau en la gènesi de la formació.El ple d'aquest dilluns era, des del principi, la crònica d'una moció de censura fracassada. Per tenir 68 vots, la majoria absoluta, no només calia el suport dels socialistes, sinó també dels comuns i de la CUP. Conscients d'aquesta inferioritat numèrica, la finalitat de Cs era obtenir una plataforma que fes d'altaveu del seu missatge i que li permetés situar el PSC i, de retruc, Pedro Sánchez, al centre de la seva diana. Donar ales al relat d'una Catalunya tenallada per la por i la violència dels CDR i d'un Govern que ho encoratja ha estat l'objectiu que des del primer minut ha buscat Roldán per exigir el vot a favor de la moció de censura per "imperatiu moral", per "decència moral".Mirant la bancada socialista, l'aspirant a desallotjar Torra de la presidència ha demanat a Miquel Iceta que estigui "al costat correcte de la història" i s'ha permès la llicència de convidar-lo a estar amb "els bons" perquè no avanci "el mal". Però, si bé el sobiranisme tenia clar des del primer minut que la seva actitud seria minimitzar lla "moció frau" de Cs amb intervencions curtes i que assenyalessin l'electoralisme deliberat, tampoc el PSC estava disposat a entrar en el fangar. Més encara amb aquest plantejament moralista amb el qual el partit taronja ha assenyalat el vot a favor com a únic destí possible per a uns socialistes que siguin veritablement democràtics i constitucionalistes.Hàbil en l'esgrima parlamentària, Iceta ha recordat a Roldán que les mocions de censura es presenten contra el president de la Generalitat, però que li semblava que aquesta es presentava precisament contra ell mateix. No s'ha estat tampoc de subratllar que ni tan sols la seva predecessora, Inés Arrimadas, va gosar presentar una moció de censura perquè ni els números donaven aleshores ni donen ara. Si una cosa se'n deriva d'aquesta jornada, ha resumit, és una "victòria parlamentària" per a Torra. I, sense pèls a la llengua, ha atribuït a una "operació propagandística" i "fracassada" una moció de censura que només es pot explicar per les "expectatives electorals" de Ciutadans. A banda, la votació ha servit al Govern per exhibir una majoria inèdita al seu favor.El líder del PSC no ha negat que l'intent de Roldán fos legítim, però sí que ha expressat el seu enuig pel fet que es reduís el significat de la votació al Parlament a estar "al costat de Torra" o "al costat de la convivència i la concòrdia". Iceta ha replicat que aquest és un "plantejament totalitari", que el seu grup condemna tot tipus de violència i que ja censura des de fa mesos el Govern, però que això no vol dir que hagin d'avalar una jugada electoral i fracassada. "Vostès han d'intentar treure pit d'una operació fallida. Com explicaran el seu fracàs? Dient que els socialistes no els han votat? Deixin d'enganyar", ha dit ras i curt i avançant-se a l'argumentari que, efectivament, Roldán ha desplegat per explicar que la moció no hagi reeixit. "S'equivoca d'aliat, com sempre", ha replicat la candidata.L'objectiu del PSC, ha dit Iceta, és "recosir" la societat catalana, cosa que considera que no fa precisament Cs. El discurs entonat al Parlament contrasta amb l'escalada de bel·ligerància contra l'independentisme per part del PSOE. Deixant clar que en cap cas Torra és sant de la seva devoció i insistint que considera que el president hauria d'apartar-se, el líder del PSC ha agraït a Cs que no hagi parlat del 155 permanent i ha admès que li agradaria que no es tornés a aplicar. Segons ell, que el Govern no hagi descartat ni la confrontació ni la unilateralitat és el que manté vigent aquest article de la Constitució en l'agenda de la Moncloa. Però, al mateix temps, ha recordat l'actuació "desproporcionada" dels cossos policials l'1-O.Que el duel Roldán-Iceta hagi acumulat bona part del focus de la moció de censura ha permès el Govern i el mateix president Torra passar de puntetes. La portaveu de l'executiu català, Meritxell Budó, no ha destinat més de deu minuts en acusar a Ciutadans d'utilitzar de forma "fraudulenta" el Parlament i intentar convertir-lo en un "bar o un plató de televisió". El president s'ha mantingut tota la jornada en silenci i en un absolut segon pla. Si una lliçó han après els grups independentistes del debat de política general, que va acabar a crits i retrets creuats entre els dos blocs de l'hemicicle, és que entrar en "el joc" de Ciutadans acaba regalant als seus rivals escenes que els beneficien. Avui, amb silenci, ha aconseguit una majoria folgada a la cambra, la que ha certificat el fracàs de Roldán.Que el soroll no beneficia l'independentisme ho ha reconegut el dirigent republicà Sergi Sabrià, que ha recordat que els "insults" d'aquell dia els van superar. I justament amb la intenció de restar protagonisme a Ciutadans, després d'acusar-lo de tenir una estratègia basada en la "divisió" i "destructiva" , ha centrat la càrrega del seu discurs sobre un PSC que, al cap i a la fi, serà el seu principal rival per intentar revalidar el 10-N la victòria del 28-A. L'abstenció dels socialistes, demonitzada per Roldán, també ha enutjat els independentistes. "El PSC és qui més s'assembla a Ciutadans", ha sentenciat Sabrià, que ha lamentat que els d'Iceta no tinguin segell propi i hagin passat de defensar el referèndum a acompanyar Sánchez fent bandera del 155.També els comuns, a qui Roldán ha definit com els "còmplices perfectes" del nacionalisme, han acusat Ciutadans de ser "un perill públic" allà on governen de la mà de Vox. La CUP, per la seva banda, s'ha adreçat a les institucions catalanes per no actuar com un "mur" davant la repressió i l'estratègia dels "aparells de l'Estat" que s'expressa en accions com la de Cs. Roldán només ha comptat amb el suport del PP, que ha retret al PSC que es desentengui dels "disturbis" que dona per fet que es produiran després de la sentència del Tribunal Suprem si Torra continua a la Generalitat.Ni Rivera ni Arrimadas han presenciat la votació fallida d'una moció de censura que ni ells van impulsar perquè sabien que toparia amb la lògica aritmètica. Aplaudida només pels seus companys, Roldán ha definit com a una "victòria moral" l'intent a les portes de la campanya electoral. Qui sí que s'ho ha mirat de principi a fi ha estat una de les dirigents que aspira a treure rèdits de la caiguda de Ciutadans el pròxim 10-N: la candidata del PP, Cayetana Álvarez de Toledo.

