El Parlament tomba la moció de censura preelectoral de Ciutadans

Alguns del seu grup i del #PP, han arribat a dir que avui elegim entre Torra i la llibertat i la convivència. És un plantejament totalitari.

Estem farts de les llistes de bons i dolents, de qualsevol tipus d’assenyalament i intolerància.#Parlament pic.twitter.com/UdmBgwHnwH — Miquel Iceta Llorens /❤️ (@miqueliceta) October 7, 2019

Només 40 vots a favor, 17 abstencions i 76 en contra. Aquest és el resultat de la votació de la moció de censura celebrada aquest dilluns al Parlament enmig d'un clima marcat per la campanya electoral del 10-N. Lorena Roldán, abans de pujar al faristol, ja sabia que no sortiria investida com a presidenta de la Generalitat, però sí que tenia intenció d'aprofitar un dia sencer d'atenció absoluta al Parlament com a via per projectar Ciutadans de cara a les eleccions espanyoles i, també, promoure la seva figura de cara a unes noves eleccions al Parlament que encara no tenen la data fixada. La campanya del 10-N s'ha fet més present que mai a la cambra catalana.El desplegament de la formació taronja ha estat intens durant tota la jornada. Al nombre d'oradors -tres: Roldán, Carlos Carrizosa i Nacho Martín Blanco- s'hi han sumat, des de fora, Albert Rivera i Inés Arrimadas. El primer ha atès els mitjans en l'aturada del ple al migdia per posar més pressió sobre el PSC , dirigint-se directament a Pedro Sánchez, mentre que la segona ha fet l'habitual ronda de mitjans prèvia a l'inici del debat. Tots dos s'han fet acompanyar per Fernando de Páramo i José María Espejo-Saavedra, nucli dur de Rivera, i s'han assegut a la zona de convidats amb Laura Borràs, cap de files de Junts per Catalunya (JxCat) a Madrid, i Cayetana Álvarez de Toledo.El missatge de Ciutadans dins l'hemicicle ha anat en dues direccions : vincular l'independentisme amb la violència - s'hi han esforçat Carrizosa i Roldán, per aquest ordre - i situar el PSC com a còmplice del president de la Generalitat, Quim Torra, pel fet d'abstenir-se en la votació. Miquel Iceta, primer secretari dels socialistes catalans, ha assegurat amb ironia que Arrimadas, quan era cap de l'oposició, no va presentar cap moció de censura contra Torra -i abans Carles Puigdemont- perquè els números no sortien i suposava "regalar" una oportunitat a l'independentisme."No només unirà l'independentisme, sinó que Catalunya en Comú Podem hi votarà en contra. Tindrà molts minuts de pantalla, però Torra obtindrà una victòria parlamentària", ha reflexionat Iceta, que ha considerat "totalitari" el plantejament de Ciutadans segons el qual hi ha "llistes de bons i dolents". Un senyal que, segons Iceta, agermana Ciutadans amb l'independentisme. "No ens volem afegir a una operació política fracassada ni a una operació propagandística, encara que sigui legítima", ha insistit el dirigent socialista, que malgrat tot ha volgut deixar clar que no feia costat a Torra."En el pla de Torra són tan importants els radicals com els equidistants. Demostrin amb qui estan. Li demano que torni al sentit comú. Davant dels qui defensen preusmptes delinqüents, nosaltres estarem al costat dels catalans que mereixen. Quan els separatistes toquen fons sempre surt el PSC", ha assegurat Roldán, mentre que Iceta ha volgut insistir que els atacs entre constitucionalistes sobren, especialment quan s'està apel·lant a la unitat en contra de les formacions independentistes. "Demà hauran de demanar perdó", ha insistit la dirigent de Ciutadans.El president no ha intervingut al llarg del debat, sinó que ha delegat en la consellera Meritxell Budó. En una intervenció volgudament curta, ha adreçat aquestes paraules a Ciutadans : "Alguns volen que assistim a l'acte electoral d'un partit, i no a un debat respectuós i democràtic com aquest. Senyors de Ciutadans, això no és un bar . Això no és un plató de televisió. Això no és un pavelló on fer actes de campanya. Això és el Parlament de Catalunya. Ens trobem davant d'una pretesa moció que només ho és en l'aspecte forma". També ha acusat Roldán d'ús "fraudulent" de la cambra.El gruix de la moció ha tingut a veure amb el 10-N, però també amb la imminència de la sentència del Tribunal Suprem -el PP ha avisat dels "disturbis" que arribaran, segons Alejandro Fernández, quan es conegui el veredicte- i els últims esdeveniments relacionats amb l'empresonament de set membres dels comitès de defensa de la República (CDR). "Condemnem tota violència", han assegurat tant Albert Batet , de Junts per Catalunya (JxCat), com Sergi Sabrià , president del grup parlamentari d'ERC.Han fet aquestes afirmacions perquè Roldán, durant tot el debat, ha vinculat independència i terrorisme i els ha retret que cridessin a favor de la llibertat dels empresonats en el tram final del debat de política general . La dirigent de Ciutadans ha acusat Torra de ser un "covard" per no haver intervingut en tot el debat, i li ha retret no només el "suport a presumptes terroristes", sinó amagar-se darrere consellers. Els dards creuats també s'han vist en l'intercanvi amb els comuns.Jéssica Albiach, presidenta del grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem, ha assenyalat que Ciutadans és un "perill públic" allà on governa -especialment a Andalusia, gràcies al suport de Vox- i els ha acusat d'anar en contra de la convivència. Una de les frases que més vegades s'ha escoltat durant un debat en el qual el dirigent a qui es volia desallotjar el càrrec -Torra- no s'ha dirigit en cap moment a l'hemicicle.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor