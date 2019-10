El Col·legi d'Advocats de Terrassa considera que les detencions dels CDR «vulneren els drets fonamentals»

La Comissió de Drets Humans de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Terrassa (ICATER) ha fet públic un manifest on denuncien la "vulneració de drets fonamentals" en les detencions dels membres dels CDR el passat dilluns 23 de setembre . "Volem expressar el nostre més ferm rebuig a aquesta onada repressiva que el sistema polític, mediàtic, policial i judicial està protagonitzant contra les llibertats individuals i col·lectives de la ciutadania", asseguren en el text.En el text, la Comissió de Drets Humans de l’ICATER, manifesta que les set persones detingudes i acusades de terroristes "amb arguments dubtosos, i més que qüestionables; han estat empresonades, algunes d’elles sense haver pogut ser assistides en els primers moments per lletrats de la seva confiança i posteriorment, havent greus filtracions mediàtiques de fets que formarien part del nomenat secret de sumari abans de que els propis advocats dels detinguts en tinguessin coneixement".Segons el Col·legi, aquests fets suposen una "vulneració molt greu" dels articles 3 (dret a la llibertat), 5 (dret a no patir tractes degradants), 7 (igualtat davant la llei i protecció per aquesta), 8 (recurs davant tribunals quan els seus drets siguin vulnerats), 9 (dret a no ser detingut arbitràriament), 10 (dret a ser escoltat per un tribunal imparcial) i art. 11 (dret a lapresumpció d’innocència) de la Declaració Universal dels Drets Humans.El text de l'ICATER conclou condemnant i censurant "aquestes actituds pròpies d’altres èpoques", i donen suport als advocats "que estan fent esforços per tal d’assistir i defensar els drets de totes les persones a qui els estan sent vulnerats".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor