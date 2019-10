El TSJC investiga Lluís Salvadó per l'1-O

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que ja investiga Josep Maria Jové per l'1-O, s'ha declarat competent per instruir també la causa de l'exsecretari d'Hisenda Josep Lluís Salvadó. En aquest sentit, ja ha fixat data de declaració per al 19 de novembre, pels delictes de malversació de fons, delicte de revelació de secrets i delicte de desobediència greu.Fa uns mesos, la Fiscalia va demanar a la magistrada titular del jutjat d'instrucció número 13 que elevés al TSJC una exposició raonada perquè investigués Lluís Salvadó per l'1-O. Salvadó és diputat al Parlament i, per tant, aforat.

