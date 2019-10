El Col·lectiu Praga denuncia vulneracions de drets dels CDR empresonats

El Col·lectiu Praga ha denunciat aquest dilluns que s'estan vulnerant "un feix de drets fonamentals irrenunciables i propis d'un estat de dret" en la detenció i empresonament de set CDR el passat 23 de setembre. Aquest grup de juristes considera que en aquest cas s'està fent "de l'excepcionalitat norma general", cosa que a la pràctica suposa "una derogació dels drets fonamentals".A través d'un comunicat, el Col·lectiu critica que es van publicitar les diligències contra els militants independentistes, fet que "va perjudicar seriosament" la situació dels set detinguts. Denuncien també que no està clar que en els escorcolls i les detencions hi hagués un lletrat per assistir els acusats, tal com estableix la llei.Així mateix, els experts assenyalen que fins ara ningú -excepte el jutge i el fiscal- ha pogut veure els indicis que hi ha contra els nou militants independentistes i que ha suposat que se'ls acusi de delictes "molt greus". En aquest sentit, en els dies posteriors a la detenció, s'ha vulnerat també el dret a la presumpció d'innocència i s'ha creat un "clima de criminalització del legítim ideari independentista".Per últim, el Col·lectiu també recorda que els advocats dels presos no han pogut assistir als interrogatoris ni tenir accés a les actuacions ni tampoc mantenir amb els seus clients l'entrevista que preveu la llei. El motiu, apunten és la incomunicació dels detinguts, però recorden que aquesta incomunicació no ha estat decretada via legislació antiterrorista, sinó per una reforma de la llei d'enjudiciament criminal.

