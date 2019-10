El TC declara inconstitucional la comissió d'investigació sobre la monarquia al Parlament

El ple del Tribunal Constitucional ha declarat per unanimitat la inconstitucionalitat i la nul·litat de la resolució del 7 de març del Parlament de Catalunya, en què es va aprovar la creació de la comissió d'investigació sobre la monarquia. La cambra catalana hi va donar llum verda amb els vots a favor de JxCat, ERC, comuns i la CUP i els vots en contra de Cs, PSC i PP. De fet, la proposta havia estat impulsada conjuntament pels quatre grups sobiranistes de la cambra.En la sentència feta pública aquest dilluns, l'alt tribunal considera que la resolució aprovada pel Parlament "utilitza una potestat estatutària en un sentit que no és conforme a la Constitució" perquè cap competència de la Generalitat li permet "disposar cosa alguna sobre òrgans de les institucions generals de l'Estat". També argumenta que la comissió que volia impulsar el Parlament és inconstitucional perquè xoca amb la inviolabilitat del rei i recorden que aquest principi "preserva al rei de qualsevol tipus de censura o control dels seus actes".La comissió, que finalment no es podrà realitzar, tenia per objecte investigar les activitats "delictives o irregulars" de persones vinculades a la família reial espanyola, incloses les destinades a "forçar el trasllat del domicili social de bancs, grans empreses i multinacionals fora de Catalunya després de l'1-O. Cs i PSC ja van advertir que el Parlament no pot investigar la monarquia perquè no és competència de la Generalitat.

El TC anul·la la comissió d'investigació sobre la Monarquia by naciodigital on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor