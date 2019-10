Ajornada una setmana la vaga general de l'11-O

La Intersindical-CSC ha ajornat una setmana la vaga prevista per l'11 d'octubre i ha presentat un nou preavís per fer-la divendres 18. Segons argumenta el sindicat, el motiu del canvi és la necessitat de tenir més temps per poder preparar la mobilització "amb les millors condicions".Els motius de la vaga serien la reclamació de la derogació de les darreres reformes laborals, la reivindicació d'un salari mínim de 1.200 euros, la dotació de recursos suficients a la Inspecció de Treball, la igualtat de gènere en el món del treball, i la recuperació del poder adquisitiu de salaris i pensions. Foment CCOO ja van anunciar fa uns dies que s'oposaven a aquesta mobilització.La Intersindical-CSC va ser el sindicat que va convocar les vagues generals del 21 de febrer d'aquest any i del 8 de novembre del 2017, unes aturades que van rebre el suport de la Ustec. En aquest cas, l'aturada tindrà lloc a l'entorn dels dies en què s'ha de fer pública la sentència del judici de l'1-O.

