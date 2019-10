Ciutadans, tenaç negació de la intel·ligència

, encara que gràcies a Ciutadans els plens del Parlament s'hagin convertit en un esperpent , hi ha alguna cosa de la posada en escena dels debats que em continua atraient, que continua generant un magnetisme al qual resulta fàcil enganxar-se. M'ha passat avui amb el ple de la moció de censura a Quim Torra presentada per Ciutadans.Escoltava els retrets, la demagògia de la Lorena Roldán , aquella senyora que, el dia de les detencions dels CDR, va dir que la Generalitat tenia un pla per a fer explotar bombes. Una senyora que ja es veu de seguida que està molt preparada per la vida pública., irresponsabilitat i profunda ignorància. Una de les mesures proposada per Roldán és enviar intèrprets de llengua de signes a les escoles bressol on hi hagi nens sord-muts. Quina barbaritat! Si Ciutadans s'hagués molestat en parlar amb qualsevol entitat relacionada amb l'acompanyament a infants amb pèrdua auditiva, sabrien que el concepte "nen sord-mut" ja fa anys que està pràcticament radicat.. La tecnologia dels implants coclears és una realitat que ha vingut per quedar-se i que permet els nens implantats fer vida completament normal, amb integració total i sense cap necessitat de la llengua de signes. Hi ha casos en què la llengua de signes sí que és necessària però, per sort, són excepcions. I per descomptat, ni molt menys, un intèrpret de llengua de signes ha de ser enviat a cada escola on hi hagi nens amb pèrdua auditiva.(Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius) que vetlla perquè tots els nens afectats i les seves famílies rebin tota la informació i les atencions educatives adequades i específiques per cada cas. Una d'aquestes atencions es concreta en les visites (diversos cops per setmana) d'una logopeda a l'escola on l'infant està escolaritzat per tal de garantir l'aprenentatge correcte de la parla i la resta de capacitats comunicatives imprescindibles.allò que Ciutadans suposa que no existeix (la correcta assistència a nens amb pèrdua auditiva) és una mesura fabulosament implementada des de ja fa temps, una realitat esplendorosa dins d'un sistema educatiu que no només menyspreen, orgullosos del seu odi, sinó que desconeixen de principi a fi. A més a més, en cas que l'aprenentatge del llenguatge de signes sigui necessari, el CREDA se n'ocupa perquè la persona afectada rebi totes les atencions que requereix la seva realitat específica., format per individus majoritàriament incapacitats per a res que no sigui la brega, analfabets emocionals, desinformats compulsius. Són la negació de la intel·ligència, una vergonya per a la democràcia, una nul·litat. El buit més absolut.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor