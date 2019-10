El Borrell més diplomàtic esquiva el procés per defensar el càrrec a la UE

El ministre d'Exteriors espanyol, Josep Borrell, ha afrontat aquest dilluns una prova decisiva per assumir com a vicepresident de la Comissió Europea i com a alt representant per a la Política Exterior i de Seguretat de la UE. Borrell s'ha sotmès a les preguntes de la Comissió d'Exteriors del Parlament Europeu i ha esquivat la situació a Catalunya.L'únic que li ha plantejat el tema ha estat Antonio López-Istúriz, del PPE (i dirigent del PP espanyol), qui ha intentat que Borrell es pronunciés sobre la situació a Catalunya. Ho ha fet en una pregunta sobre Cuba, Veneçuela i Nicaragua. López-Istúriz s'ha referit a l'amenaça dels "populismes" i ha citat Catalunya. Borrell s'ha esplaiat sobre Cuba i Veneçuela, mostrant-se contrari a més sancions contra Veneçuela perquè afectarien la situació de la població més fràgil. Però ha restat mut sobre Catalunya: "Puc opinar sobre Nicaragua, però no penso dir res de la situació interna d'un país membre de la UE, ni que sigui el meu".Tampoc s'han referit a Catalunya dos eurodiputats espanyols que són membres de la comissió d'Exteriors, Hermann Tertsch, del aprtit ultra Vox, i Javier Nart, que acaba d'abandonar Ciutadans. El primer ha preguntat a Borrell sobre Cuba, demanant més sancions, mengtre que Nart ha plantejat la situació crítica que viu el Sahel.El Parlament Europeu votarà per ratificar a la nova Comissió el 23 d'octubre vinent. La Comissió Europea serà presidida per la democristiana alemanya Ursula von der Leyen, que succeirà el també democristià Jean Claude Juncker.En la seva intervenció inicial, Borrell ha reclamat que "la UE ha d'aprendre a utilitzar el llenguatge del poder" i que la Unió ha de ser un actor geopolític i trobar el seu espai enmig de l'actual conflicte entre els EUA -uns "aliats"- i la Xina en el camp comercial. Ha advocat per un "multilateralisme amb regles".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor