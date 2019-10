Un veí de Barcelona comença una vaga de fam per la independència de Catalunya

L'1 d'octubre David Raventós va iniciar una vaga de fam per reclamar la independència de Catalunya. És veí de Barcelona, té 50 anys i és la segona iniciativa d'aquestes característiques que emprèn. La primera va ser el 2016 i assegura que ara està més preparat. "Tinc assessors jurídics, mèdics i un portaveu", explica en declaracions aRaventós s'ha desplaçat aquest dilluns fins a les portes del Parlament, coincidint amb el debat de la moció de censura impulsada per Ciutadans. Precisament, Raventós explica que ha pogut parlar amb la diputada Lorena Roldán, i també amb el diputat d'ERC Antoni Castellà, la consellera de Salut, Alba Vergés, i el president del Parlament, Roger Torrent.Fa una setmana que va començar el dejuni i manté els seus tres objectius. El primer, que la Generalitat dissolgui el Parlament, reconegui "haver traït el poble de Catalunya" i la convocatòria d'eleccions, a les quals no haurien de concórrer "cap dels partits processistes". Això, assegura que permetria declarar unilateralment la independència al primer ple de la nova legislatura.La vaga de fam que va fer el 2016 va acabar amb Raventós internat a l'àrea de psiquiatria de l'Hospital del Mar de Barcelona. "Va anar al metge de capçalera quan feia 15 dies que havia començat la vaga. El van derivar al Mar i allà el van tancar", explica el seu portaveu, Jordi Gispert, qui assegura que el personal mèdic el va internar sense disposar de proves mèdiques. Ara Raventós reclama a través de la nova vaga de fam que l'hospital elimini els seus informes psiquiàtrics.L'objectiu prioritari, però, és pressionar TV3 perquè la televisi pública emeti en màxima audiència el documental La Mentida, el documental de la veritat. Raventós és coautor del documental, dirigit per Ignasi P. Ferré. La pel·lícula es pot veure a través de Youtube, on des de l'1 d'octubre ha aconseguit gairebé 30.000 visualitzacions. "El documental explica com el procés ha estat un engany per no assolir la independència", assegura Raventós. "Sense trencar la censura, no serem independents".Raventós assegura que si TV3 accepta emetre el documental, abandonaria la vaga de fam. Assegura que està en bon estat de salut i que des de fa una setmana només ingereix aigua. També explica que s'ha plantejat la iniciativa amb caràcter indefinit i que ha fet un testament vital perquè algú prengui les decisions que afectin la seva persona si ell no està en condicions de fer-ho.

