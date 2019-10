El Barça destitueix Valdés només dos mesos després de fitxar-lo

Només faltava la confirmació oficial i ha arribat aquest dilluns. La junta directiva de Josep Maria Bartomeu ha destituït Víctor Valdés com a entrenador del Juvenil A només dos mesos després de designar-lo en el càrrec. El substituirà el fins ara tècnic del Juvenil B, Franc Artiga.Segons informen diversos mitjans esportius, el detonant de la destitució va ser una discussió pujada de to amb Patrick Kluivert, màxim responsable del futbol base. Les relacions entre Valdés i la directiva ja no eren les millors per les discrepàncies entre el tècnic de Gavà i la cúpula del cub. Finalment totes dues parts han acordat trencar el contracte.

