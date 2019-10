El PSOE recupera Catalunya al programa pel 10-N però sense cap proposta política

El president del govern espanyol en funcions i candidat del PSOE a la presidència, Pedro Sánchez, ha presentat aquest dilluns 35 mesures incloses al seu programa electoral entre les que hi ha “acordar el conflicte de convivència a Catalunya impulsant el diàleg entre catalans i també entre el govern d’Espanya i la Generalitat de Catalunya, sempre dins de la Constitució”. El document també recupera altres compromisos com el blindatge del sistema de pensions vinculant-les a l’IPC real, l’increment del Salari Mínim Interprofessional, l’abolició de la prostitució, la regulació de l’eutanàsia i la fi dels copagaments sanitaris. L'avançament del programa -tan sintètic respecte a Catalunya com el de les passades eleccions- no fa referència a la possibilitat d'aplicar el 155 ni cal altra mesura.Sánchez ha presentat la síntesi del programa –el definitiu es donarà a conèixer en les pròximes setmanes- en un acte on ha afirmat que el seu és un projecte “progressista, real i rigorós” per “superar el bloqueig” i “avançar en justícia social”. Espanya, ha afirmat, necessita “un govern coherent i estable” de caràcter “progressista” amb capacitat “d’estendre la mà per acordar” però també amb “mà ferm” per defensar els interessos de l’Estat.Sánchez ha situat un cop més la situació a Catalunya el primer dels “desafiaments i amenaces” que l’Estat ha d’afrontar –ha dit- amb “valentia” i “determinació”. Ha fet referència a “la resposta independentista a la sentència del Suprem” que el govern espanyol, ha assegurat, abordarà des de la “garantia” de la seguretat i apostant per “la convivència” des de la “Llei i el diàleg”. Cal, ha afirmat, “un govern amb capacitat d’actuar tota la legislatura”.El que Sánchez ha donat a conèixer aquest dilluns és una síntesi del programa que resumeix el que es presentarà posteriorment. L'avançament del programa del 28-A també feia una referència genèrica a Catalunya apel·lant a la necessitat d'enfortir el model autonòmic, tot i que al programa definitiu el PSOE abordava amb profunditat la situació a Catalunya i rebutjava expressament tant el dret a l'autodeterminació com també "un estat d'excepció territorial amb caràcter permanent a través de l'article 155 de la Constitució Espanyola".Segons el president espanyol, cal també donar resposta a altres “amenaces” i “reptes” com “l’ocupació, la digitalització de l’economia, la transició ecològica, la igualtat entre homes dones, la justícia social, i –tornant a Catalunya- “una Espanya cohesionada i la seva contribució a l’enfortiment de la UE”. “Sis desafiaments davant els quals no hi tenen cabuda més endarreriments” i que precisen “un govern progressista”, ha dit.El primer punt d’aquest avançament del programa és un augment de les pensions. “Protegirem les pensions cada any i per sempre” des del “blindatge constitucional” per assegurar-ne la sostenibilitat, l’actualització d’acord a l’IPC i l’augment de les pensions mínimes i no contributives, ha dit Sánchez. Segons el president en funcions, ho farà des d’aquest any. “Els anuncio que aquest 2019 actualitzarem les pensions del 2020 a l’entorn de l’IPC real”, ha afirmat el president en funcions.Sánchez també ha inclòs al seu programa un augment del Salari Mínim Interprofessional (SMI) que segons ha assegurat arribarà “de la mà dels agents socials”. “El nostre gran objectiu és que al final d’aquesta legislatura assolim el 60% del salari mitjà”. També ha promès un diàleg amb es agents socials per assegurar un nou estatut dels treballadors i revisar la normativa sobre feina a temps parcial i derogar els aspectes “més lesius de la reforma laboral.El programa electoral del PSOE també inclou l’abolició de la prostitució. “L’objectiu seran els que contribueixin o es beneficiïn la prostitució aliena” ha afirmat el president en funcions. Els socialistes prometen a més una reforma de la legislació per garantir que la manca de consentiment sigui clau en la qualificació dels delictes sexuals perquè “si una dona no diu sí expressament, tota la resta és no”.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor